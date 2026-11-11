Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 11 novembre 2026

Ultima ora

I Maneskin tornano insieme: la reunion avverrà al Coachella

I Maneskin tornano insieme: la reunion avverrà al Coachella
Thomas Raggi, Victoria De Angelis, Damiano David ed Ethan Torchio dei Maneskin (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

Il festival musicale si svolge ogni anno in primavera nel deserto della California

È ufficiale la reunion dei Maneskin. La band italiana infatti è stata inserita nel programma della seconda serata del Coachella, il festival musicale che si svolge ogni anno in primavera nel deserto della California, e che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della scena musicale internazionale.

I Maneskin sono stati inseriti a sorpresa nel cartellone insieme a headliner come Dua Lipa, Tame Impala e SZA. Dovrebbero esibirsi sabato 10 e 17 aprile 2027, nelle due giornate del festival che si terranno a Indio, in California. I biglietti per la manifestazione saranno disponibili per l’acquisto a partire da venerdì 13 novembre 2026, mentre per chi non potrà raggiungere gli Stati Uniti ci sarà la possibilità di seguire i concerti in streaming.

© Riproduzione Riservata