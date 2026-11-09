Pupo in concerto in Russia: “Non annuncerò mai il mio ritiro dalle scene”

“Alcuni colleghi hanno più volte annunciato il ritiro. Io non deciderò mai volontariamente di abbandonare il palcoscenico e continuerò a percorrere le ‘Vie dei Canti’”. Così Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, annuncia su Facebook di non aver alcuna intenzione di interrompere la propria carriera artistica. “Nei giorni scorsi mi sono esibito in Russia, domani tornerò in Italia, poi Svizzera, Austria, Kazakistan, Russia. Non è solo un lavoro, ma il motivo per cui amo stare al mondo. La musica è sveglia, mi addormenterò con lei quando arriverà il momento”, ha detto ancora il 71enne di Laterina.

Sulle stesse note un altro post social di qualche giorno fa. “Non annuncerò mai il mio ritiro dalle scene. Sarà solo il destino a decidere quando dovrò fermarmi”, ha scritto Pupo pubblicando il video di una sua esibizione mentre canta in russo.

“Perciò, avanti a tutta randa!!! Stasera 7 novembre a Kazan, in Russia, lunedì sera 9 novembre sempre in Russia a Ekaterinburg. Il 21 novembre al Teatro Corso di Mestre (Ve). Dal 27 novembre al 7 dicembre poi, di nuovo Russia, fra Mosca e San Pietroburgo. Il 16 gennaio 2027 di nuovo in Italia, al Teatro Verdi di Montecatini Terme. E ancora, il 19 gennaio al Teatro Metropolitan di Catania ed il 20 gennaio al Teatro Al Massimo di Palermo. Per ora è tutto, ma potrei continuare fino alla fine del 2027. Ripeto amici cari, a differenza di alcuni miei illustri colleghi io, spontaneamente, non attaccherò mai il microfono al ‘chiodo’. Siete avvertiti”.