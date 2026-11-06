Marco Mengoni inaugura ‘Allo Sbagliato’, ma la sua anima soul non è per tutti

Da un assaggio di Otis Redding con ‘Sitting on the dock of the bay’ al John Lennon di ‘Jealous Guy’, fino ai Bee Gees di ‘How Deep Is Your Love’ e infine il suo nuovo singolo ‘Giornate perse’: Marco Mengoni ha inaugurato con una serata per stampa, discografici e radiofonici la sua residency milanese allo ‘Sbagliato‘, il nuovo spazio milanese nato in zona Porta Romana per fare le cose al contrario, con la direzione creativa del cantautore. Fino al 19 dicembre sette settimane con 36 serate ognuna diversa da quella precedente, perché “sbagliato” è tutto ciò che non è canonico: ciò che sorprende, spiazza e che, anche solo per un dettaglio, non è quello che ci si aspetta.

“Siamo qui, in libertà, liberi di cantare e anche di vestire”, ha detto scherzando l’artista aprendo lo show con una band di 11 musicisti, posizionata al centro della scena su un letto di tappeti persiani, con tutto intorno un centinaio tra poltrone e sedie di design rosso fuoco. Per annullare ogni barriera non ci sono transenne né palco, il pubblico circonda l’area dell’esibizione sorseggiando un cocktail o una birra mentre l’artista è libero di muoversi per tutto lo spazio del club.

Jeans larghi, camicia aperta, Mengoni ha letteralmente improvvisato una scaletta di canzoni, sfogliando l’enorme book con i testi posto a lato palco, passando dai suoi ‘B side’ (“Sono canzoni per me importanti, perchè vanno a comporre un disco”) a grandi classici del soul della Mo Town, blues, rhythm and blues, tra groove e un certo gusto per l’imperfezione, che dà il nome al progetto. Il cantante romano, due volte vincitore a Sanremo, ha presentato l’ultimo singolo ‘Giornate perse’, scritto da Marco Mengoni e Jacopo Ettorre e composto da Giovanni Pallotti, Vanegas ed Edwyn Roberts. Il singolo anticipa il nuovo album ‘Felice sì, ma tutto sbagliato’, in uscita l’11 dicembre nel pieno della residency, undicesimo album di Mengoni e rappresenta un nuovo capitolo del suo percorso discografico.

Marco Mengoni durante l’esibizione a Milano. (Foto: Comunicarlo)

La prima serata aperta al pubblico martedì sera con prezzi non proprio ‘popolari’, dai 115 della balconata in piedi ai 230 euro per le poltrone numerate più commissioni. Tutte le serate dello ‘Sbagliato’ sono da vivere offline: all’ingresso il telefono viene chiuso in una custodia, perché al pubblico si chiede solo di essere presente e godersi la festa. Qui conta il momento, da vivere fino in fondo, per portare con sé all’uscita il ricordo di una serata unica, atipica. Insomma, “sbagliata”. Almeno un po’. Il pubblico, quello non seduto in platea a contatto con l’artista, può muoversi liberamente sotto le luci soffuse della location situata in una delle zone più ‘in’ di Milano, non a caso… allo ‘Sbagliato’ non ha un’identità fissa da rivendicare, ma ne attraversa molte, cambiando pelle a seconda della sera, dell’ospite, del momento. A completare il cartellone, quando non sono previste serate di Mengoni, le serate di comedy con la coppia Nuzzo e Di Biase e ospiti internazionali come Benjamin Clementine in versione voce e piano. In programma anche la new wave italiana con Faccianuvola, Angelica Bove, Settembre, prima stanza a destra, Gioia Lucia, Il Maestrale, Mazzariello, Anna and Vulkan, Primogenito e Matsby, e le incursioni tra jazz e rap di Sayf. C’è poi la stand up di Luca Ravenna, Stefano Rapone, Sandro Canori, Fill Pill e Pietro Sparacino, insieme ad alcuni nomi della scena femminile come Carlotta Spallino, Chiara Pagliaccia, Cecilia Forastieri e Giulia Cerruti. Chiudono una dj night con MACE e Clap! Clap! e un reading di Federico Buffa dedicato a Lucio Dalla, “Il futuro è tra mezz’ora”.