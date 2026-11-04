Lo Schiaccianoci, il 27 novembre all’Auditorium della Conciliazione a Roma con l’Étoile Tatyjana Melnyik

“Lo Schiaccianoci“, con la produzione firmata dalla compagnia European Classical Ballet sotto la direzione generale di Andrey Scharaev sbarca a Roma il 27 novembre all’ Auditorium della Conciliazione– in Via della Conciliazione 4 alle ore 20.30, ennesima tappa di un tour che sta toccando tutta Italia. Un capolavoro senza tempo sulle immortali note di Pëtr Il’ič Čajkovskij, che vedrà, in via esclusiva per l’appuntamento romano, la partecipazione straordinaria dell’Étoile Tatyjana Melnyik.

Chi è Tatyjana Melnyik

Tra le interpreti più acclamate della danza classica mondiale, Tatyjana Melnyik si è formata alla celebre Accademia di Perm in Russia e con un importante percorso al Teatro Stanislavsky di Mosca prima di trasferirsi a Budapest nel 2015, la Melnyik è Prima Ballerina (Principal Dancer) del Balletto Nazionale Ungherese (Hungarian State Opera Ballet), titolo di Étoile ufficialmente conferito per la stagione 2019/2020 e riconfermato anche nelle stagioni successive. Regolarmente invitata nei gala più prestigiosi del panorama globale (tra cui il celebre format Les Étoiles), l’Étoile sarà la protigonista assoluta della data romana, regalandoci un’interpretazione di supremo virtuosismo, raffinatezza ed intensa carica espressiva.

Il cast è impreziosito dall’eccellenza di solisti di rilevanza internazionale come Cristi Preda, premiata stella del balletto rumeno, e Alexander Litvinov, danzatore di solida tradizione familiare apprezzato per la plasticità e il rigore accademico. Completano l’ensemble Nicole Ferrazzino, Gaia Bertolin e Roberto Gadaldi. A curare la preparazione tecnica del corpo di ballo è Elizaveta Savina, docente formatasi presso la prestigiosa Bolshoi Ballet Academy di Mosca.