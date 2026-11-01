Indonesia, Bocelli conquista Borobudur e manda un messaggio di pace dal palco

Migliaia di spettatori in un luogo millenario aperto per la prima volta a un concerto. Andrea Bocelli conquista Borobudur, in Indonesia, con una serata destinata a rimanere nella storia del tempio: per la prima volta dalla sua scoperta, infatti, il sito ha aperto le sue porte a un evento musicale di questa portata.

Nell’eccezionale cornice del complesso patrimonio mondiale dell’Unesco, il tenore ha regalato al pubblico uno dei momenti più intensi della serata con ‘The Prayer’. Prima di intonare il brano, Bocelli si è rivolto agli spettatori dedicandolo a tutti i bambini vittime dei conflitti di tutto il mondo: “Vorrei che il mio pensiero più sentito raggiungesse tutti coloro che stanno soffrendo in questo periodo: tutte gli innocenti che vivono le atrocità della guerra, o che perdono la vita a causa di essa. In questo momento, The Prayer è l’unica cosa che possiamo offrire loro, e io la offro con tutto il cuore. Possano tutti i Paesi essere liberi dalla guerra. Pace, pace, pace”.