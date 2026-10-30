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venerdì 30 ottobre 2026

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Dua Lipa avvistata in un ristorante a Milano

Dua Lipa avvistata in un ristorante a Milano
Dua Lipa, Parigi, 5 ottobre 2026 (AP Photo/Thomas Padilla)
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La popstar inglese ha cenato in un ristorante nel cuore di Isola

Dua Lipa avvistata a Milano. La popstar inglese mercoledì scorso ha cenato a Speciale Osteria, ristorante nel cuore del quartiere Isola. La cantante londinese ha assaggiato diverse portate tra cui una costoletta di vitello alla milanese con grissini e burro chiarificato e il vitello tonnato. Come dessert, lo chef de rang le ha servito il tiramisù, dolce iconico del locale, amato dai vip che lo frequentano.

Dua Lipa innamorata dell’Italia

L’artista sembra proprio essersi innamorata dell’Italia. Dal 5 al 7 giugno 2026 Dua Lipa e Callum Turner hanno scelto la Sicilia per festeggiare il loro matrimonio. Nozze lunghe tre giorni, celebrate tra Palermo e Bagheria, a cui ha fatto seguito una luna di miele sempre a tinte tricolori. Gli sposi, infatti, hanno visitato alcune delle località più belle del Paese come la Costiera Amalfitana, Matera e Roma.

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