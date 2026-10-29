U2 in Italia nel 2027: ecco le date e come acquistare i biglietti

Live Nation annuncia le date degli U2 nel Regno Unito e in Europa di ‘Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth’, il nuovo tour mondiale che nel 2027 e negli anni successivi vedrà Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. tornare a esibirsi negli stadi. Il tour farà tappa anche in Italia con due appuntamenti allo Stadio San Siro di Milano lunedì 5 e martedì 6 luglio 2027. Il nuovo album ‘Carnaval De Luz’ uscirà il 13 novembre. La tournée europea prenderà il via il 26 aprile 2027 da Stoccolma e farà tappa ad Amsterdam, Berlino, Lisbona, Milano e Parigi, con i Wolf Alice come special guest. Annunciati anche i concerti nel Regno Unito, al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, mentre le date in Spagna saranno comunicate prossimamente.

CARNAVAL DE LUZ PRESENTS: THE GREATEST SHOW ON EARTH WORLD TOUR 2027 For our next stops… UK 🇬🇧 and Europe 🇪🇺 Pre-order Carnaval De Luz from the official U2 store (UK and EU stores only) before 12pm GMT on Friday 30th October to receive a ticket presale code. https://t.co/58hvwz53Ud Presale begins Wednesday 4th November at 10am local time. Subscribe to https://t.co/WVBQm9jkKM now for first access to tickets with our exclusive subscriber presale starting 2nd November for “The Feedback Group” and 3rd November for “The Hype Group” at 10am local time. Artist Presale sign-ups are now open to all, with presale beginning 5th November at 10am local time. https://t.co/PvcLu6dUGf — U2 (@U2) October 29, 2026

Inoltre, dopo il tutto esaurito immediato delle prime date annunciate, sono stati aggiunti a grande richiesta del pubblico nuovi concerti a Città del Messico, San Paolo e Buenos Aires. Le date nordamericane del 2027 saranno invece annunciate nelle prossime settimane. Gli U2 hanno recentemente celebrato il 50esimo anniversario della band, venerdì 25 settembre, con un concerto speciale dedicato agli studenti e agli insegnanti della Mount Temple Comprehensive, la loro vecchia scuola, e con un’esibizione a sorpresa in Grafton Street a Dublino. Con i preparativi per The Greatest Show On Earth World Tour già in corso anche per il 2028, la band guarda con grande attesa al suo importante ritorno in Irlanda: “Non possiamo ancora svelare molto sulla prossima parte di The Greatest Show On Earth: stiamo ancora definendo i dettagli. Ma una cosa possiamo dirla: concluderemo il tour in Irlanda. Non c’è nessun altro posto in cui vorremmo essere per festeggiare” Ha dichiarato The Edge.

Ph Michael Schwartz

Quando e dove acquistare i biglietti

I biglietti per le date nel Regno Unito e in Europa di ‘Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour’ saranno inizialmente disponibili attraverso una prima prevendita riservata agli iscritti a U2.com, da lunedì 2 novembre alle ore 10:00 a mercoledì 4 novembre alle ore 22:00. Una seconda prevendita riservata agli iscritti prenderà il via martedì 3 novembre alle ore 10:00 e terminerà mercoledì 4 novembre alle ore 22:00. L’Artist Presale sarà attiva giovedì 5 novembre dalle ore 10:00 alle ore 22:00. Infine, la vendita generale partirà dal 6 novembre alle ore 10:00 su U2.com e su www.livenation.it.

Visa è Official Sponsor di Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour. I titolari di carte Visa potranno accedere a una prevendita dedicata per le date nell’Unione Europea e nel Regno Unito attiva mercoledì 4 novembre dalle ore 10:00 alle ore 22:00 fino a esaurimento della disponibilità. Durante la finestra di prevendita, i titolari potranno acquistare i biglietti attraverso il sito visa.com/u2.

Le date europee di ‘Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour’

26 aprile – STOCCOLMA, Svezia – Strawberry Arena

28 aprile – STOCCOLMA, Svezia – Strawberry Arena

5 maggio – PARIGI, Francia – Stade de France

8 maggio – PARIGI, Francia – Stade de France

27 maggio – LISBONA, Portogallo – Estádio da Luz

5 giugno – AMSTERDAM, Paesi Bassi – Johan Cruijff ArenA

6 giugno – AMSTERDAM, Paesi Bassi – Johan Cruijff ArenA

18 giugno – LONDRA, Regno Unito – Tottenham Hotspur Stadium

19 giugno – LONDRA, Regno Unito – Tottenham Hotspur Stadium

30 giugno – BERLINO, Germania – Olympiastadion

5 luglio – MILANO, Italia – Stadio San Siro

6 luglio – MILANO, Italia – Stadio San Siro