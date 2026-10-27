Quintorigo, torna la formazione originale con John De Leo per un tour nel 2027

La formazione originaria di Quintorigo con John De Leo torna sul palco con ‘Rospo grigio in cattività, un progetto che riporta al centro i primi tre album della band: Rospo, Grigio e In Cattività. Tre dischi che hanno definito un percorso musicale libero da convenzioni, capace di attraversare generi e linguaggi con una cifra stilistica unica e inconfondibile. Il titolo del tour nasce proprio dall’unione dei nomi dei tre album, diventando la sintesi di un percorso artistico che ha lasciato un segno importante nella musica alternativa italiana. Un’occasione per riscoprire le diverse anime del repertorio dei Quintorigo concepite con l’inimitabile interpretazione vocale di John De Leo. Sul palco, la formazione originale: John De Leo alla voce, Valentino Bianchi al sax, Gionata Costa al violoncello, Andrea Costa al violino e Stefano Ricci al contrabbasso. Una formazione capace di dare vita a un’identità sonora in cui rock, jazz, musica classica e sensibilità pop convivono in un equilibrio imprevedibile, all’insegna della sperimentazione e della continua libertà espressiva.

Il tour accompagnato dal vinile di ‘In Cattività’

Il tour sarà accompagnato dal vinile di In Cattività, il loro terzo album, per la prima volta in questo formato. Un’uscita che rinnova l’attenzione su un disco centrale nella ricerca musicale della band, capace di spingersi ancora una volta oltre i confini di genere e a cui partecipò anche Ivano Fossati. Album legato anche al cinema: le musiche dei Quintorigo fanno da colonna sonora a “La forza del passato”, il film diretto da Piergiorgio Gay, con Sergio Rubini e Bruno Ganz, tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2002. Un ulteriore tassello di un percorso artistico capace di attraversare linguaggi ed espressioni diverse. Un ritorno che riporta dunque al centro una delle esperienze più originali e trasversali della musica italiana, in cui ogni concerto diventa l’occasione per riscoprire un repertorio ancora capace di sorprendere.

Le date

22 gennaio – PERUGIA – Urban

23 gennaio – FIRENZE – Viper c/o Tenax

27 gennaio – RONCADE (TV) – New Age

29 gennaio – MILANO – Santeria Toscana 31

31 gennaio – ROMA – Largo Venue

05 febbraio – TORINO – Hiroshima Mon Amour

07 febbraio – BOLOGNA – Locomotiv