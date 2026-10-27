Jay-Z si esibirà in halftime show al Super Bowl 2027: “Nell’era dell’AI bisogna mettere tutto in discussione”

Jay-Z sarà il protagonista dell’halftime show del Super Bowl 2027, in programma il 14 febbraio prossimo al SoFi Stadium di Inglewood, in California. L’annuncio è arrivato lunedì sera da Nfl, Apple Music e Roc Nation, dopo giorni di indiscrezioni. Il rapper salirà sul palco personalmente, passando dal ruolo di produttore dello spettacolo a quello di protagonista. Nei giorni scorsi, durante un concerto, l’artista aveva invitato il pubblico a mantenere uno spirito critico nell’era dell’intelligenza artificiale. “Dovete mettere tutto in discussione”, ha dichiarato, avvertendo che le nuove tecnologie possono essere utilizzate per ingannare le persone e manipolare la realtà.