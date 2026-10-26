Antonello Venditti rassicura sulle sue condizioni: “Sto benissimo”

Il cantautore tranquillizza i fan: “Volevo rassicurarvi sulle mie condizioni. Sto benissimo e pronto per i nuovi concerti”

Antonello Venditti tranquillizza tutti i suoi fan dopo la notizia del suo ricovero in ospedale a Roma. “Care ragazze e ragazzi buongiorno! Volevo rassicurarvi sulle mie condizioni di salute ed allo stesso tempo ringraziarvi dei molti messaggi ricevuti!!! Sto benissimo e pronto per i nuovi concerti e per il nuovo Album…DAJE!! Un abbraccio a tutti! Antonello”, ha scritto su Facebook il cantautore.

Venditti, 77 anni, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è stato ricoverato in ospedale a Roma per sottoporsi a un intervento chirurgico che non ha nulla a che fare con l’operazione alla retina del 2022.