Nfl, show degli U2 nell’halftime di Packers-Rams nel giorno del Ringraziamento

Gli U2 saranno gli headliner dell’halftime show match di Nfl tra Green Bay Packers e Los Angeles Rams che si svolgerà al SoFi stadium di Los Angeles il 25 novembre, vigilia del Giorno del Ringraziamento. Lo ha annunciato Netflix, che trasmetterà la partita. Lo scrive Hollywood Reporter. L’evento fa parte della campagna di lancio di Bono e compagni per l’uscita del nuovo album ‘Carnaval de Luz’, prevista per il 13 novembre, e in vista della leg sudamericana del tour ‘Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth’ , al via a Città del Messico il 23 febbraio 2027. Per la band irlandese si tratta di un ritorno in Nfl dopo l’halftime show del Super Bowl del 2002, quando resero omaggio alle vittime dell’11 settembre a pochi mesi dagli attentati. “C’è un motivo per cui gli U2 sono stati headliner degli stadi per decenni: non si limitano a esibirsi, regalano momenti iconici che il pubblico ricorda per sempre”, ha dichiarato Ted Sarandos, co-CEO di Netflix. “Siamo entusiasti che porteranno la stessa magia sul palco della Nfl su Netflix. Sarà una serata indimenticabile per gli appassionati di football e per gli abbonati Netflix di tutto il mondo”, ha aggiunto.

Ph Vivian Sassen

Netflix e Nfl in partnership per gli halftime show

Netflix e la Nfl hanno puntato molto sugli spettacoli dell’intervallo da quando la piattaforma di streaming ha acquisito i diritti delle partite del giorno di Natale della Nfl un paio di anni fa. L’anno scorso Snoop Dogg ha presentato un ‘Holiday halftime party’, che ha visto anche le esibizioni di Lainey Wilson, dei cantanti Andrea Bocelli e Matteo Bocelli e del gruppo K-Pop Demon Hunters, Huntr/X. La notizia della partecipazione degli U2 alla partita della vigilia del Ringraziamento trasmessa da Netflix arriva mentre Puck ha riportato che Jay-Z si è già assicurato un posto al Super Bowl del prossimo anno, in programma anch’esso al SoFi Stadium.