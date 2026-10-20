Fedez replica a Marracash sugli scontri a Milano: “Va a Prima della Scala ma dice che è giusto sfondare vetrine”

Dal suo profilo Instagram Fedez replica a Marracash, che sempre sui social si è schierato al fianco delle proteste e delle violenze di piazza a Milano dei giorni scorsi. “Sento dire che è giusto sfondare le vetrine da qualcuno che, alla Prima della Scala, si è fatto fotografare con Beppe Sala e mi vengono dei dubbi. Perché non hai ca..to in mezzo al palco mentre eri lì? Perché hai accettato di addomesticarti in quel momento? Perché era opportuno farlo, lo capisco. E ora perché sostieni il saccheggio? Perché oggi è opportuno fare questo. Questo lo capisco di meno”, scrive l’ex giudice di X Factor. “Non ho mai creduto nella protesta attraverso i social, con le buone non cambi le cose”, ha affermato Marracash.

L’ex giudice di X Factor: “A promuovere il lusso anche noi artisti”

Nel rivolgersi ai giovani il rapper di Rozzano, alludendo anche ad altri artisti come Ghali (protagonisti alla Fashion Week) e a se stesso in un’altra fase della sua vita, ha ricordato che “a promuovere quell’idea di vita e di successo ci siamo noi. Siamo noi che andiamo alle sfilate, postiamo gli orologi di lusso, i viaggi e i vestiti. Ci sentiamo di rivendicare con orgoglio quello che abbiamo ottenuto e ve lo dice uno che in vetrina ci ha messo anche più del lusso”.

Marracash precisa: “Non ho mai inneggiato alla violenza”

Oggi intanto Marracash è tornato sulla questione, pur non rispondendo direttamente a Fedez, con un nuovo post su Instagram. “Ok, mi sono preso una vagonata di m..da, ci sta, me lo aspettavo, esporsi vuol dire letteralmente questo . Un paio di cose non mi stanno bene però. La prima è che io non ho mai inneggiato alla violenza, siamo tutti d’accordo a condannare ogni tipo di violenza, ma quando questa violenza succede bisogna farsi delle domande”, scrive il King, che poi sottolinea, in quella che sembra una risposta al conduttore di Pulp Podcast, senza citarlo: “Un’altra cosa che non tollero è il più stupido tra i commenti, la retorica del ‘tu hai i soldi, non puoi parlare’. Ho visto i primi euro intorno ai 30 anni, ora ne ho 47, non sono ancora in pari. Ho faticato, lavorato e costruito partendo da meno di zero. Dico il ca..o che voglio. Aver fatto i soldi non cancella più di metà della mia vita e soprattutto non mi impedisce di desiderare un mondo più equo e più giusto per tutti, né di lottare per questo”.