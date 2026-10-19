Alberto Fortis torna con ‘Sentimental City’: “Canto l’immaginazione, l’arte è luce in tempi oscuri”

E’ uno dei nomi storici del cantautorato italiano, Alberto Fortis, con una cifra personale che lo ha reso spesso un outsider del panorama nazionale. Il suo disco d’esordio omonimo del 1979, in cui era accompagnato dalla Pfm, con i brani simbolo ‘A voi romani’ e ‘Milano e Vincenzo’, invettive contro Roma, ma in realtà dirette al suo produttore dell’epoca, gli provocarono ostracismo, che non ha impedito all’artista di Domodossola, ma trapiantato a Milano, città che ha ispirato alcuni dei suoi brani più belli, di emergere come una delle voci più interessanti del cantautorato di casa nostra, nei primi anni ’80. La sua poetica, intrisa di spiritualità, e il suo sound, influenzato dal Dylan elettrico, da Springsteen ma anche dai Beatles, lo hanno consacrato come una delle voci più significative tra gli chansonnier del Bel Paese. Indimenticabile, in questo senso, un disco intriso di lirismo come ‘La Grande Grotta’ del 1981. Il 71enne Fortis non si è mai fermato ma ora, dopo dodici anni, torna con un album intero di inediti, ‘Sentimental City’ (Azzurra Music, distribuito da ADA Music Italy), otto nuovi brani, in uscita il 23 ottobre in fisico e in digitale.

Ph Gabriella Gargioni

“In un quadro globale nefasto c’è un desiderio di ricostruire la città del sentimento”

“Negli anni recenti ho pubblicato vari singoli ma il momento importante è questo”, racconta Alberto a LaPresse. “Scrittura c’è n’è tanta, ho tanto materiale pronto. Il disco porta in sé un concetto che io sto portando avanti da diverso tempo. In un quadro globale così impensabile e nefasto, basato sulle strategie di guerra, c’è un desiderio di ricostruire questa città del sentimento. Il disco è influenzato dalla mia militanza nella ‘Città dell’Arte’ capitanata dal Maestro Michelangelo Pistoletto, che tanto insiste sulla pace preventiva”, prosegue il musicista, che spiega: “Nel disco ci sono le due componenti che mi hanno sempre contraddistinto: da una parte l’aspetto più ritmico, dall’altra quello invece più lirico, come potevano essere ‘Milano e Vincenzo’ e ‘La Sedia di Lillà’. Tematicamente ho pescato nelle radici per arrivare al futuribile. L’accezione del sentimento non la concepisco solo come una cosa poetica e romantica ma come un codice portante del quotidiano: fare le cose con sentimento vuol dire farle con dignità e rispetto di sé stessi e degli altri – prosegue l’autore di ‘Milano e Vincenzo’ – . L’arte è sempre stata una finestra di luce nei momenti oscuri e qui è un’arma potentissima che è l’immaginazione. Ho approcciato una pluriproduzione, ci sono cinque città coinvolte: Milano, Torino, Pescara, Roma e Napoli e cinque gruppi di lavoro”.

Nel disco anche un omaggio ai Beatles

Spicca nel disco il singolo ‘Shopping con Alanis’, un omaggio a Morrissette e a Los Angeles, che ricorda i Killers, con uno sguardo ironico su quei templi della modernità che sono gli shopping center. “C’è la convivenza di un luogo della nostra quotidianità con quel momento fortunato cui il destino ti fa fare un incontro con il compagno o la compagna della tua vita, la convivenza tra realtà e sogno. Ammiro molto Alanis Morrissette, che ho anche conosciuto, ma c’è anche un riferimento ad un valore che mi preme molti, il green e la natura con un riferimento alla filosofia dei Nativi Americani, una causa a cui mi sono sempre dedicato”. Sul filo della memoria, che si trasfigura quasi in un sogno, gioca anche ‘Un giorno a Liverpool’, chiaro omaggio ai Beatles, in cui la Cynthia citata nel testo è la prima moglie di John Lennon. “L’ ho conosciuta, come tutti i Beatles e anche Julian, il figlio di lei e John, che è stato mio ospite in studio a New York al Power Station quando ho fatto ‘Assolutamente tuo’ (del 1987, ndr) insieme a Carlos Alomar, chitarrista di Bowie”, racconta Alberto. Nelle ballad rock pianistiche viene in mente il sound americano degli Heartbreakers di Tom Petty: “E’ un grande artista, non è stato un mio riferimento ma l’assonanza ci può stare”, commenta lui. Sul capitolo concerti il cantautore è voglioso di portare sul palco le nuove canzoni ma rivela che in cantiere c’è anche la sua autobiografia con Elisabetta Sgarbi, in arrivo a inizio 2027. “Sto realizzando anche tanti video della mie città del cuore, che verranno diffusi sui social, che se usati in modo civile e intelligenti mi affascinano”, fa sapere un Fortis che non teme le nuove sfide e che si riaffaccia sulla scena in grande spolvero, con un album riuscito e tanti progetti.

Ph Alessandro Treves