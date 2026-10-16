Gli U2 lanciano il tour in Sudamerica: a breve anche l’annuncio delle date europee

Live Nation ha annunciato che gli U2 torneranno in tour con ‘Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth’, un tour mondiale che vedrà Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. tornare negli stadi nel 2027 e oltre. Il tour mondiale ‘The Greatest Show On Earth’ – a supporto del sedicesimo album in studio della band, “Carnaval De Luz” in arrivo il 13 novembre– prenderà il via a Città del Messico il 23 febbraio 2027 con Beck come artista di apertura; sono state inoltre annunciate date a San Paolo e Buenos Aires, le uniche tre città latinoamericane che il tour visiterà il prossimo anno. Altre date del 2027 per l’Europa e il Nord America saranno annunciate nelle prossime settimane; sono inoltre in fase di definizione i piani per l’importantissimo ritorno della band in patria, in Irlanda.

La band: “Il più grande spettacolo del mondo? È una sfida rivolta a noi stessi”

“Il più grande spettacolo del mondo? Beh, questa sì che è una sfida. È una sfida, rivolta a noi stessi tanto quanto a chiunque altro, per cercare di regalare a tutti la serata più bella della loro vita. Un po’ di spettacolo, un po’ di sciamanesimo, un tripudio di colori, chitarra, basso e batteria sfrenati, e melodie che ti restano dentro. Perché se il pubblico ci sarà, noi ci saremo di sicuro”, dicono Bono, Edge, Adam e Larry.

Photo Michael Schwartz

Esce il nuovo singolo ‘The Greatest Show On Earth’

L’annuncio del tour coincide con l’uscita di un nuovo brano intitolato ‘The Greatest Show On Earth‘. Scritto a quattro mani dagli U2 e da Brian Eno, è il terzo singolo tratto dall’album “Carnaval De Luz”. Una storia di amanti che lottano per mantenere la fiducia l’uno nell’altro e nella fede stessa. Il video è diretto da Anton Corbijn ed è stato girato nel deserto californiano; presenta una satira della band come setta religiosa in cui sono le donne a fare tutto il lavoro pesante.

PRIME DATE ANNUNCIATE 2027:

23 febbraio CITTÀ DEL MESSICO, Messico – Estadio GNP Seguros

26 febbraio CITTÀ DEL MESSICO, Messico – Estadio GNP Seguros

10 marzo SAN PAOLO, Brasile – Estádio MorumBIS

12 marzo SAN PAOLO, Brasile – Estádio MorumBIS

23 marzo BUENOS AIRES, Argentina – Estadio River Plate

25 marzo BUENOS AIRES, Argentina – Estadio River Plate