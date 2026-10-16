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venerdì 16 ottobre 2026

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Gli U2 lanciano il tour in Sudamerica: a breve anche l’annuncio delle date europee

Gli U2 lanciano il tour in Sudamerica: a breve anche l’annuncio delle date europee
Photo Michael Schwartz
LaPresse
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La band irlandese si esibirà da febbraio in Messico, Brasile e Argentina. Esce il nuovo singolo ‘The Greatest Show On Earth’

Live Nation ha annunciato che gli U2 torneranno in tour con ‘Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth’, un tour mondiale che vedrà Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. tornare negli stadi nel 2027 e oltre. Il tour mondiale ‘The Greatest Show On Earth’ – a supporto del sedicesimo album in studio della band, “Carnaval De Luz” in arrivo il 13 novembre– prenderà il via a Città del Messico il 23 febbraio 2027 con Beck come artista di apertura; sono state inoltre annunciate date a San Paolo e Buenos Aires, le uniche tre città latinoamericane che il tour visiterà il prossimo anno. Altre date del 2027 per l’Europa e il Nord America saranno annunciate nelle prossime settimane; sono inoltre in fase di definizione i piani per l’importantissimo ritorno della band in patria, in Irlanda.

La band: “Il più grande spettacolo del mondo? È una sfida rivolta a noi stessi”

Il più grande spettacolo del mondo? Beh, questa sì che è una sfida. È una sfida, rivolta a noi stessi tanto quanto a chiunque altro, per cercare di regalare a tutti la serata più bella della loro vita. Un po’ di spettacolo, un po’ di sciamanesimo, un tripudio di colori, chitarra, basso e batteria sfrenati, e melodie che ti restano dentro. Perché se il pubblico ci sarà, noi ci saremo di sicuro”, dicono Bono, Edge, Adam e Larry.

Gli U2 lanciano il tour in Sudamerica: a breve anche l’annuncio delle date europee

Photo Michael Schwartz

Esce il nuovo singolo ‘The Greatest Show On Earth’

L’annuncio del tour coincide con l’uscita di un nuovo brano intitolato ‘The Greatest Show On Earth‘. Scritto a quattro mani dagli U2 e da Brian Eno, è il terzo singolo tratto dall’album “Carnaval De Luz”. Una storia di amanti che lottano per mantenere la fiducia l’uno nell’altro e nella fede stessa. Il video è diretto da Anton Corbijn ed è stato girato nel deserto californiano; presenta una satira della band come setta religiosa in cui sono le donne a fare tutto il lavoro pesante.

PRIME DATE ANNUNCIATE 2027:

23 febbraio CITTÀ DEL MESSICO, Messico – Estadio GNP Seguros

26 febbraio CITTÀ DEL MESSICO, Messico – Estadio GNP Seguros

10 marzo SAN PAOLO, Brasile – Estádio MorumBIS

12 marzo SAN PAOLO, Brasile – Estádio MorumBIS

23 marzo BUENOS AIRES, Argentina – Estadio River Plate

25 marzo BUENOS AIRES, Argentina – Estadio River Plate

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