Margherita Vicario, il nuovo album ‘Un Tripudio di Pelle e di Baci’ esce il 20 novembre

Anticipato dal singolo ‘Ho chiesto aiuto’, Margherita Vicario annuncia, il nuovo album in uscita venerdì 20 novembre per Island Records. Un disco che segna il pieno ritorno alla musica di un’artista capace di muoversi tra musica e cinema e che oggi sceglie una scrittura ancora più personale e diretta. ‘Un Tripudio di Pelle e di Baci’ è una dichiarazione d’intenti: quella di vivere a pieno, smettere di inseguire le aspettative degli altri e imparare ad ascoltarsi. Ne nasce un viaggio in 13 tracce sospeso tra ciò che si potrebbe essere e ciò che non si vuole più essere, tra pensieri che tolgono il respiro e il bisogno di rinascere. Lungo il cammino la paura di restare soli cambia forma e diventa una richiesta: chiedere aiuto, lasciarsi raggiungere, scoprire che la cura passa anche dagli altri.

Il titolo dell’album è il luogo in cui tutto questo trova riparo: un rifugio fatto di pelle e di contatto, di corpi che si cercano e si ritrovano. Margherita Vicario, però, non scioglie il nodo: solitudine e bisogno degli altri convivono e si contraddicono, ed è in questa tensione che il disco trova la sua verità e il suo titolo diventa un manifesto: un invito a tornare al contatto, alla vicinanza, agli altri. Ad anticipare l’album è ‘Ho chiesto aiuto’, uscito il 25 settembre con il videoclip diretto dalla stessa Margherita Vicario: un brano nato da un dolore rimasto a lungo senza nome, il cui coro dalle reminiscenze gospel, tante voci che si stringono intorno a una sola, racchiude già il cuore del disco. ‘Un Tripudio di Pelle e di Baci’ sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico nelle seguenti versioni: LP numerato e autografato (disponibile sullo shop Universal Music) ed LP standard.

Due live speciali a Roma e Milano a febbraio

Questo nuovo capitolo musicale troverà la sua naturale dimensione dal vivo a febbraio 2027, con due appuntamenti speciali nei teatri (prodotti da Vivo Concerti) che segnano l’atteso ritorno in scena: l’8 febbraio all’Auditorium Conciliazione di Roma e il 10 febbraio al Teatro Arcimboldi di Milano. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.