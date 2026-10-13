Gaia, venerdì 16 ottobre esce il nuovo singolo ‘Senz’allegria’

Dopo il grande successo di ‘Bossa Nostra’, Gaia annuncia il nuovo singolo ‘Senz’allegria’, in uscita venerdì 16 ottobre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Columbia Records/Sony Music Italy. Un titolo che gioca con il suo stesso significato, è un manifesto dell’allegria intesa come scelta consapevole e atto rivoluzionario in un presente segnato da divisioni, paure e incertezze. Un invito a riscoprire la forza dell’amore e della connessione, ad abbandonare le proprie resistenze e a lasciarsi attraversare dalla vita, accogliendone anche la malinconia e le trasformazioni.

Nel brano emergono le radici brasiliane della cantante

Il brano – scritto da Gaia, Riccardo Zanotti e Paga e prodotto da Paga e Madfingerz – affonda le radici nella doppia anima culturale dell’artista, evocando la spiritualità brasiliana e i rituali del Candomblé: il mare diventa simbolo di rinascita e trasformazione, luogo a cui affidare desideri e speranze, in un richiamo a Iemanjá, divinità delle acque e figura centrale della tradizione afrobrasiliana. A rendere ‘Senz’allegria’ ancora più personale è la partecipazione della famiglia di Gaia nei cori, un incontro di voci carico di emozioni che celebra il legame con le proprie radici e il valore della condivisione.