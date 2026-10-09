Nickelback, annunciato il tour mondiale: una data a Milano il 23 giugno

I Nickelback, leggende del rock canadese, annunciano il loro ‘Everything Under The Sun Tour 2027’, un grande tour mondiale nelle arene per presentare l’ undicesimo album in studio della band, Everything Under The Sun, in uscita il 30 ottobre per Virgin Music Group. Il tour farà tappa anche in Italia per un unico appuntamento, mercoledì 23 giugno 2027 all’Unipol Forum di Milano. Sulla scia di ‘Get Rollin’’ del 2022 e del tour mondiale da record che ne è seguito, i Nickelback porteranno il nuovo show in Nord America, Regno Unito, Europa e Australia. Ad accompagnarli come special guest saranno i Don Broco. L’annuncio arriva mentre la band continua a svelare i diversi volti di Everything Under The Sun. L’esplosivo singolo “Rattle The Cage” feat. John 5 è attualmente al numero uno delle radio Active Rock negli Stati Uniti, aggiungendo un nuovo primato a una band che da oltre vent’anni è stabilmente protagonista delle frequenze rock. Il brano ha introdotto il nuovo album attraverso le sue chitarre potenti, i riff incisivi e un’energia da live, mentre i successivi “Leave Me Behind” e “Make Me Love You” hanno mostrato la dimensione più intima e vulnerabile del disco.

Il tour al via dal Nordamerica il 6 febbraio

Il tour partirà dal Nord America il 6 febbraio, per poi approdare nel Regno Unito e in Europa tra maggio e luglio. La leg europa prenderà il via il 22 maggio dalla First Direct Bank Arena di Leeds e toccherà, tra le altre, Londra, Dublino, Amsterdam, Monaco, Milano e molte altre città, fino alla chiusura europea del 13 luglio alla Royal Arena di Copenaghen. In autunno sarà poi la volta dell’Australia, con partenza il 2 ottobre dalla RAC Arena di Perth e tappe ad Adelaide, Melbourne, Geelong, Brisbane e Sydney, fino all’ultimo appuntamento del 16 ottobre alla Roche Estate di Pokolbin.

Come e quando comprare i biglietti

I biglietti saranno disponibili in prevendita artista a partire dalle ore 10:00 di martedì 13 ottobre. I titolari di carta Mastercard avranno accesso alla prevendita dedicata. La prevendita sarà attiva dalle ore 10:00 di mercoledì 14 ottobre alle ore 9:00 di venerdì 16 ottobre. Inoltre, da venerdì 16 ottobre alle ore 10:00 sarà disponibile l’accesso Preferred a una selezione di alcuni dei migliori biglietti. Maggiori informazioni su Priceless.com/music. Ulteriori prevendite saranno attive nel corso della settimana, come la prevendita My Live Nation, a partire dalle ore 10:00 di giovedì 15 ottobre, e la prevendita Spotify, a partire dalle ore 12:00 dello stesso giorno. L’apertura delle vendite generali è prevista per venerdì 16 ottobre alle ore 10:00 su www.livenation.it. Il tour offrirà inoltre diverse tipologie di pacchetti ed esperienze VIP, che varieranno a seconda del Paese e dell’offerta selezionata. Potranno includere biglietti premium, accesso alla VIP Lounge pre-show, merchandising esclusivo, un messaggio VIP dedicato dei Nickelback e altro ancora. Ad accompagnare i Nickelback come special guest saranno i Don Broco, quartetto inglese noto per un sound che mescola metal, post-hardcore ed elettronica. Negli anni la band si è costruita una forte reputazione dal vivo, registrando sold out in importanti venue britanniche come Wembley Arena e Alexandra Palace e partecipando a festival tra cui Download e Reading & Leeds. Le due band hanno già incrociato i rispettivi percorsi artistici: i Nickelback hanno infatti collaborato a “Nightmare Tripping”, title track dell’ultimo album dei Don Broco pubblicato da Fearless Records. Un incontro nato da una stima reciproca e che trova ora un nuovo sviluppo con l’Everything Under The Sun Tour.

Chi sono i Nickleback

I Nickelback sono una delle rock band più longeve e riconoscibili della scena contemporanea. Formatisi a Hanna, in Alberta, Chad Kroeger, Ryan Peake, Mike Kroeger e Daniel Adair hanno venduto quasi 65 milioni di album nel mondo, totalizzato miliardi di stream e costruito negli anni un repertorio di grandi successi, tra cui “How You Remind Me”, “Photograph”, “Someday”, “Far Away”, “Rockstar”, “Animals”, “Gotta Be Somebody”, “If Today Was Your Last Day” e “Burn It to the Ground”. Certificati Diamante in Canada e dalla RIAA, inseriti nella Canadian Music Hall of Fame e nominati ai GRAMMY®, in oltre tre decenni di carriera hanno consolidato un rapporto duraturo con il pubblico di tutto il mondo grazie alla loro musica e ai celebri live show. Il documentario Netflix Hate to Love: Nickelback è diventato un successo globale, mentre il Get Rollin’ World Tour è stato il tour con le vendite più rapide e la più alta affluenza di pubblico nella storia della band. L’undicesimo album in studio dei Nickelback, Everything Under The Sun, uscirà il 30 ottobre per Virgin Music Group, proseguendo l’evoluzione della band con una raccolta di brani che spazia da grandi inni rock a momenti più intimi e a una scrittura profondamente personale.