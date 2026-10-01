Francesca Michielin: il 30 ottobre il nuovo lavoro ‘Magia bianca, Magia nera’

Anticipato dal singolo ‘La mia ragazza’ e dal precedente ‘Magia Bianca‘, Francesca Michielin svela ‘Magia Bianca, Magia Nera’, in uscita venerdì 30 ottobre per Columbia Records / Sony Music Italy e disponibile in preorder; concept strutturato come progetto episodico scandito dal ciclo dei Sabba il cui tema dell’equilibrio tra luce e oscurità fa da perno. Medioevo e streghe rimangono protagoniste, e, in queste sei nuove tracce, Francesca si ispira rispettivamente a sei figure cardine: Hildegard Von Bingen, la già citata Katherina Hetzeldorfer, la dea Ecate – protettrice delle arti magiche -, Diana – regina delle streghe nella tradizione neopagana -, Brigid e Artoria Pendragon. Se in Magia Bianca le atmosfere sono pulsanti e riecheggiano gli anni ‘80, in Magia Nera si aggiungono ambientazioni gotiche e un’esplorazione che spazia maggiormente tra rock e dance. ‘Magia Bianca, Magia Nera’ è un viaggio musicale e narrativo che attraversa figure, leggende e atmosfere sospese, riportando al centro l’oscurità come spazio di riflessione, trasformazione e riscoperta di sé. Un buio da attraversare e non da respingere, in cui riconoscere paure, fragilità e parti più profonde di sé, trasformandole in una nuova forma di consapevolezza. Il progetto racconta così un percorso di liberazione da ruoli imposti e gabbie interiori, alla ricerca di una connessione più autentica con sé stessi e con gli altri, fino a ritrovare la luce proprio attraverso l’oscurità.

Ph Alessanro Porri

Il lavoro anticipato dal singolo ‘La mia ragazza’

Il singolo ‘La mia ragazza’, che anticipa l’annuncio di ‘Magia Bianca, Magia Nera’, è un brano pop-rock/alt-rock dalle sonorità anni ’80, costruito attorno a un riff di chitarra che richiama le atmosfere dei The Cure. Al centro della canzone si basa un gioco di prospettive che, partendo da un immaginario queer, si trasforma in un racconto di sorellanza: ciò che accade a una ragazza può appartenere, in qualche modo, a tutte. La musica di Francesca Michielin si prepara a prendere nuova vita anche sul palco. In autunno l’artista tornerà infatti dal vivo per la prima volta con uno spettacolo teatrale: non un semplice concerto, ma un racconto sonoro in cui il mondo visivo del concept album sarà portato in scena nei principali teatri italiani, con performer, elementi teatrali e un nuovo modo di concepire lo spazio del palco, sempre accompagnata dalla sua band, formata esclusivamente da musiciste. Il tour partirà l’8 novembre da Trento all’Auditorium Santa Chiara.

Tour nei Teatri 2026: il calendario

08 novembre 2026 | Trento – Auditorium Santa Chiara – DATA ZERO

11 novembre 2026 | Venezia – Teatro Malibran

13 novembre 2026 | Torino – Teatro Colosseo

15 novembre 2026: Ancona – Teatro delle Muse

16 novembre 2026 | Firenze – Teatro Verdi

20 novembre 2026 | Bari – Teatro Petruzzelli

22 novembre 2026 | Bologna – Europauditorium

23 novembre 2026 | Trieste – Teatro Rossetti

25 novembre 2026 | Padova – Gran Teatro Geox

28 novembre 2026 | Roma – Teatro Conciliazione

01 dicembre 2026 | Milano – Teatro Arcimboldi

03 dicembre 2026 | Napoli – Teatro Augusteo