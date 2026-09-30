Arezzo Wave celebra la 40esima edizione: fino al 4 ottobre otto giorni di musica

Quaranta edizioni di musica, scouting, incontri e relazioni, ma soprattutto un patrimonio da cui partire per costruire il futuro. È entrata nel vivo la settimana con cui Arezzo Wave celebra la sua 40ª edizione, otto giorni che dal 27 settembre al 4 ottobre riuniscono ad Arezzo concerti, testimonianze, incontri, formazione e nuove generazioni di artisti. Una settimana costruita intrecciando il programma di Arezzo Wave 40 con quello di ARÌA di Musica – Arezzo Rock Italian Academy, il progetto promosso da Fondazione Arezzo Wave Italia e Regione Toscana e rivolto ai giovani talenti della musica. Un calendario condiviso che trasforma questa storica edizione in un momento diffuso nella città, tenendo insieme memoria e futuro: i protagonisti che hanno attraversato la storia del festival, gli artisti emergenti selezionati oggi in tutta Italia, professionisti dell’industria musicale, attività formative e nuovi progetti destinati a proseguire.

Nato nel 1987, Arezzo Wave ha attraversato quattro decenni della musica italiana, costruendo nel tempo una rete nazionale di scouting e ospitando artisti italiani e internazionali. La ricerca documentale realizzata in occasione dell’anniversario ricostruisce proprio questa capacità del marchio di rimanere riconoscibile attraverso epoche, generazioni, cambi di sede e di formato: il modello contest + festival, con selezioni territoriali attive fin dal 1987, viene individuato come uno degli elementi strutturali della sua continuità. “Quarant’anni di Arezzo Wave rappresentano un traguardo importante non soltanto per Arezzo, ma per tutta la Toscana – dichiara l’assessora alla cultura della Regione Toscana Cristina Manetti –. In questi quattro decenni il festival ha saputo attraversare i cambiamenti della musica e della società mantenendo una caratteristica fondamentale: la capacità di scoprire talenti, dare spazio alle nuove generazioni e costruire occasioni di incontro e di crescita. È un patrimonio culturale fatto di musica, ma anche di relazioni, competenze e apertura internazionale, che ha contribuito a legare il nome di Arezzo alla creatività contemporanea. Come Regione abbiamo scelto di sostenere ARÌA di Musica proprio perché crediamo che investire sui giovani significhi offrire loro non soltanto un palco, ma strumenti, formazione e opportunità concrete per costruire il proprio percorso artistico e professionale. È particolarmente significativo che, nell’anno del quarantennale, la storia di Arezzo Wave incontri il futuro attraverso questi giovani artisti. E progetti come Arezzo Wave Land dimostrano che da una storia così lunga possono nascere nuove reti e nuove energie per il territorio. I quarant’anni, dunque, non sono soltanto un anniversario da celebrare, ma un punto di partenza per continuare a investire nella musica, nella creatività e nelle nuove generazioni».

“Arrivare a quarant’anni è un’emozione difficile da raccontare: Arezzo Wave è una storia fatta di musica, persone, incontri e generazioni che si sono susseguite nel tempo. Ma questo anniversario non vuole essere soltanto una celebrazione di ciò che è stato: è soprattutto un punto di partenza, per mettere quarant’anni di esperienza, relazioni e idee al servizio di nuove opportunità per i giovani e per il territorio”, afferma Mauro Valenti, Presidente Fondazione Arezzo Wave Italia.



AFTERHOURS

Una settimana lunga 40 anni

Il programma ha preso il via domenica 27 settembre presso lo Spazio Seme con l’incontro tra Andrea Silenzi e Mattia Faccani, aka JiggyNubel, e con “Aria nuova in città – Il futuro della nostra regione sul nostro palco”, che ha portato davanti al pubblico i 18 giovani artisti e gruppi coinvolti nel progetto Arìa di Musica. Lunedì 28 settembre è stata invece la volta dell’Arezzo Wave Talk con Massimo Bernardi e Claudio Trotta, un viaggio dietro e davanti alle quinte dei grandi concerti insieme a uno dei protagonisti del live italiano. Martedì 29 settembre, dopo la presentazione ufficiale della quarantesima edizione a Firenze, la festa torna ad Arezzo: alle 21:30 a Spazio Seme è in programma “Happy Birthday Arezzo Wave – 40 anni di musica, immagini, storie e persone”, un incontro con Mauro Valenti e una festa aperta alla città, tra materiali storici, testimonianze, anticipazioni sui progetti della mostra e del murale, ricordi e brindisi. Dal 1° ottobre gli appuntamenti si spostano al Teatro Tenda di Arezzo. Giovedì alle 18 Andrea Silenzi intervista Fabio Zaffagnini, fondatore di Rockin’1000, per ripercorrere la nascita e l’evoluzione del progetto e interrogarsi su come si costruisca e si diriga una formazione di mille musicisti.

Venerdì 2 ottobre alle 18, Andrea Silenzi incontra BigMama, che racconterà il proprio percorso artistico e la propria esperienza alle nuove generazioni. A seguire Ganna, artista ucraina, sarà protagonista dell’incontro “Una voce dall’Ucraina – La scena musicale nel tempo della guerra”. La sera spazio alle finali nazionali di Arezzo Wave – Network, prima serata, con La Nova Beat Orchestra dalla Campania, Dipas dall’Abruzzo, Lisandro e lo Stretto Superfluo dalle Marche, Bluannika dall’Umbria, Micojao dall’Emilia-Romagna, Novella dalla Toscana, Baen dalla Lombardia, Giorgio Nieloud dal Piemonte e The Light Drown dal Lazio. Ospite della serata Ganna. Sabato 3 ottobre, alle 18:45, il programma guarda ancora oltre i confini italiani con “The Bridge with London – Progetti futuri tra Arezzo e Londra”, incontro con Maya Valenti, Guy Stanton ed Electric Enemy. Dalle 20:30 seconda serata delle finali nazionali, con Emanuele Pintus dalla Sardegna, Kynos dalla Calabria, Kalpa dal Friuli Venezia Giulia, MANGI dalla Basilicata, Emilya Mdne dalla Liguria, Korov’ev dal Veneto, Medaglia dal Trentino-Alto Adige, Zurara dalla Sicilia e Dimaggio dalla Puglia. Ospiti Atwood ed Electric Enemy dal Regno Unito.

LOU REED & BAND “SWEET TOOTH” ITALIAWAVE Love Festival 2011



La giornata conclusiva di domenica 4 ottobre riunirà simbolicamente i due percorsi che hanno attraversato l’intera settimana. Alle 18 al Teatro Tenda, Andrea Silenzi incontra i Modena City Ramblers per ripercorrere la storia e i chilometri percorsi dalla band in giro per il mondo. Alle 20:30 sarà invece il momento di “ARÌA di Musica celebra i 40 anni di Arezzo Wave”, restituzione pubblica conclusiva del percorso artistico dell’Academy. Ad aprire la serata sarà la Nolo Group Band, vincitrice di Attraversando Fossati. A seguire, i giovani artisti di ARÌA di Musica porteranno sul palco le proprie reinterpretazioni di alcuni brani che hanno attraversato la storia di Arezzo Wave: dai Negramaro a Elisa, Baustelle, Jovanotti, Carmen Consoli e Niccolò Fabi. La chiusura sarà affidata ai Modena City Ramblers, ospiti speciali della serata, in concerto al Teatro Tenda.