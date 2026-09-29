Morten Harket degli a-ha torna con nuovo album insieme alle figlie

A poco più di un anno dalla rivelazione di essere affetto dal morbo di Parkinson, il frontman degli a-ha Morten Harket torna alla ribalta come artista solista con un nuovo singolo che vede la partecipazione di sua figlia Tomine, tratto dal prossimo album ‘Human Grace’, in uscita il 27 novembre su etichetta Warner Records.

“Per me, questo album è una celebrazione della vita. Ho sempre amato la vera bellezza, e continuo a scoprire che non c’è nulla di più bello nella vita dell’amore. Allora perché noi esseri umani trasformiamo la vita in un luogo cupo? Oggigiorno stiamo diventando spettatori passivi delle forze che sono in noi e che vogliono lasciare che siano i nostri istinti primari a decidere chi siamo”, afferma il cantante.

Morten Harket, 3 novembre 2003, Trondheim, Norvegia (©GORM KALLESTSD/SCANPIX/LAPRESSE)

La collaborazione con le figlie

‘Human Grace’ è incentrato sulla famiglia. Due delle figlie di Morten Harket, Tomine Harket e Karmen Poppi A. Harket, compaiono entrambe come ospiti speciali. Il primo singolo, ‘Hold Me’, con la partecipazione di Tomine Harket (33 anni), è una ballata ricca di emozioni, che mette in risalto l’interazione vocale tra padre e figlia. E’ stata scritta a quattro mani da Morten, Tomine e Peter Kvint, con il testo di Harket e Ole Sverre Olsen.

Harket ha trovato molto appagante lavorare con le sue figlie: “Il mio rapporto con loro ha ben poco a che vedere con la mia vita professionale. È semplicemente qualcosa con cui hanno dovuto fare i conti. Incontrarle in questo modo, in una sessione di registrazione, è stato interessante. Sono rimasto molto colpito“. Il fatto di avere due brani che non era riuscito a completare si è rivelato una benedizione sotto mentite spoglie: “Volevo che quei brani fossero nell’album, ma non riuscivo a completare le parti vocali. Allora ho pensato: ‘Perché non chiedo alle mie figlie?’. Dopo averlo fatto, ho iniziato a chiedermi perché non l’avessi fatto prima”.

Il morbo di Parkinson e la musica

Morten Harket aveva già spiegato in precedenza che uno dei sintomi del morbo di Parkinson è la perdita di controllo della voce. Alla luce delle notizie sulle sue condizioni, sembrava improbabile poter ascoltare nuova musica da lui: “Ho dovuto ammalarmi di Parkinson per farlo”, spiega. “Tutto è diventato più urgente. Avevo bisogno di fare qualcosa di significativo. Nel corso degli anni, dopo l’uscita di ‘Brother’, avevo continuato a scrivere canzoni e a registrare, tra un progetto e l’altro con gli a-ha. Peter (Kvint, coautore, polistrumentista e produttore) e io abbiamo iniziato a guardare il materiale con occhi nuovi, rimanendo piacevolmente sorpresi dalla qualità e dalla coerenza di ciò che aspettava solo di essere liberato”.

La carriera di Harket assieme agli a-ha

‘Human Grace’ sarà il settimo album solista di Harket dal 1993. La sua carriera come iconico frontman degli a-ha abbraccia quasi 45 anni. Fondati a Oslo nel 1982 dal tastierista Magne Furuholmen, dal chitarrista Paul Waaktaar-Savoy e da Harket, gli a-ha sono balzati alla ribalta nel 1985 con il loro album di debutto Hunting High and Low e il singolo di successo mondiale.

‘Take On Me’ il singolo, insieme al video che lo accompagna, rimane un classico iconico del pop degli anni ’80, è apparso in numerosi film e serie TV e ha totalizzato miliardi di ascolti in streaming. Gli a-ha hanno pubblicato 11 album in studio, evolvendosi nel corso degli anni da un synth-pop cinematografico a una miscela più matura di pop-rock, con melodie vocali e la caratteristica malinconia nordica.

Magne Furuholmen, Morten Harket e Paal Waaktaar (Foto LaPresse/Archivio storico)

Il nuovo album ‘Human Grace’

‘Human Grace’ è stato registrato e mixato nell’arco di dodici mesi, dal luglio 2025 al luglio 2026, utilizzando registrazioni vocali realizzate da Harket negli anni successivi all’uscita del suo ultimo album, ‘Brother’. Morten ha lavorato a stretto contatto con il produttore Peter Kvint, di base a Stoccolma, che ha collaborato anche all’album ‘Cast in Steel’ degli a-ha e agli album ‘Out of My Hands’ e ‘Brother’ di Harket. Insieme hanno selezionato demo di brani e registrazioni in studio realizzate in vista di un possibile futuro album, come base per l’ulteriore lavoro necessario a ottenere il risultato finale.

Negli ultimi 12 mesi sono state registrate alcune nuove parti vocali, mentre il materiale è stato ulteriormente sviluppato con arrangiamenti e strumentazioni completamente nuovi. Ha contribuito un gruppo di musicisti quali Kjetil Bjerkestrand alle tastiere, collaboratore di lunga data di Harket, ed Erik Ljunggren, pilastro delle tastiere dal vivo degli a-ha, quest’ultimo responsabile della post-produzione. L’album è stato prodotto da Kvint e Harket e mixato da Jonas Kroon. Per i testi, Harket ha ritrovato il suo partner di lunga data, Ole Sverre Olsen.

Come osserva Harket, le canzoni, sebbene scritte e registrate nell’arco di oltre un decennio, sembrano incastrarsi perfettamente: “Le canzoni non sono state scritte pensando a questo album. Ma alla fine si sono ritrovate insieme, formando un insieme stranamente coeso. E, vorrei aggiungere, ogni singola canzone è il risultato dello sforzo collaborativo del mio team”. ‘Human Grace’ uscirà il 27 novembre in formato digitale, CD, vinile nero da 180 g e vinile beige esclusivo, ed è già disponibile in preordine.