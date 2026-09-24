Sacramento, esce il 25 settembre il nuovo album ‘Radio Sacramento’

Un viaggio intimo e cinematografico tra malinconia e leggerezza, relazioni, ricordi e scene di vita quotidiana. ‘Radio Sacramento’ è il nuovo album di Sacramento, in uscita venerdì 25 settembre 2026 per La Tempesta Dischi / Believe Digital. Con questo nuovo progetto, Sacramento costruisce un universo sonoro sospeso, in cui atmosfere calde e avvolgenti incontrano groove rilassati, incursioni nello spoken word, suggestioni lo-fi e aperture elettroniche. Un immaginario che guarda anche alle colonne sonore italiane degli anni Settanta e Ottanta e attraversa il disco con un’attitudine fortemente cinematografica, capace di muoversi con leggerezza dalla sensualità alla contemplazione. Al centro ci sono le relazioni umane, osservate nelle loro sfumature più fragili e spesso imprevedibili: incomprensioni, occasioni mancate, legami familiari e situazioni quotidiane diventano il punto di partenza per raccontare emozioni e stati d’animo intimi e, al tempo stesso, universali. Malinconia, ironia e leggerezza convivono nello stesso spazio, dando forma a un disco che trova forse nella parola “semplicità” il proprio significato più profondo. Cuore dell’album è “Hand in Hand”, un brano che racconta il desiderio di allontanarsi dal rumore del mondo per ritrovare una dimensione più vera e un nuovo spazio di libertà da condividere con un’altra persona. Un’immagine che racchiude uno dei fili conduttori di “Radio Sacramento”: la ricerca di qualcosa di semplice e autentico dentro una realtà spesso confusa e sovraccarica. Ad anticipare il disco sono stati diversi singoli che ne hanno progressivamente mostrato le differenti anime. In “The Misunderstanding”, insieme a Marta Del Grandi, al centro ci sono le incomprensioni e le occasioni mancate; “The Old Car” guarda invece alla fragilità del rapporto tra padre e figlio, mentre “The Duck” trasforma l’assurdità del quotidiano in una sorta di monologo esistenziale attraversato dall’ironia. Con “The Fog”, realizzata insieme a ELASI, Sacramento si muove infine verso territori più elettronici, tra synth e una morbida pulsazione disco. Tenuto insieme da una scrittura che alterna introspezione e ironia e da un sound volutamente caldo e avvolgente, “Radio Sacramento” è un disco da ascoltare come una radio immaginaria che attraversa luoghi, ricordi e pensieri.

Chi è Sacramento

Sacramento è il progetto solista di Steve Fileti, un vero dreamboat mediterraneo che arriva dalle coste della Sicilia con un’attitudine sorprendentemente West Coast. Questo è il suo primo progetto solista, un debutto che fonde radici italiane e immaginario californiano in un equilibrio tanto raffinato quanto sognante. Sin dai suoi primi due album Lido (2019) e Latte (The Italian Breakfast ) (2021), il sound è intriso di un tocco contemporaneo di chillwave e lo-fi indie pop, con richiami ai maestri del genere come Home Is Sweet Home e Conan Mockasin, arricchito da un’eleganza rétro che strizza l’occhio a Frank Sinatra. Il risultato è un’atmosfera cinematografica e nostalgica, capace di trasportare l’ascoltatore tra serate al bowling, motel di lusso con piscina illuminata al neon e i migliori margarita mai assaggiati.