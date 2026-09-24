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giovedì 24 settembre 2026

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Billboard Women in Music, a Milano il 10 novembre la terza edizione italiana

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Torna l’evento che celebra le donne della musica

Billboard Women in Music festeggia la sua terza edizione italiana martedì 10 novembre 2026 a Vesta Fiori Chiari. Un evento nato per omaggiare il talento, la visione e la leadership femminile che guidano la Musica italiana, sia sul palco che dietro le quinte. L’edizione 2026 sarà “The Voices Edition”, un concept che mette al centro le voci e le storie delle protagoniste della Musica italiana. Un modo per raccontare non soltanto i risultati raggiunti, ma anche le esperienze e il contributo di chi sta incidendo sull’evoluzione del settore. Woman Of The Year, che ha premiato Anna e Giorgia nelle scorse edizioni, sarà assegnato all’artista che più si è distinta durante l’anno, mentre Icon renderà omaggio a una figura capace di lasciare un segno indelebile nel tempo. Powerhouse metterà in luce la forza e l’influenza di chi ha dominato la cultura popolare, mentre DJ Of The Year valorizzerà creatività e presenza sul palco. Spazio ai nuovi talenti con Rising Star, alla capacità autorale con Songwriter Of The Year e al lavoro dietro le quinte con Executive Of The Year. Completano il quadro la forza collettiva di Group Of The Year e l’impronta sociale e culturale di Impact.

I riconoscimenti in base a valutazioni artistiche e risultati

Come da tradizione, i premi saranno assegnati tenendo insieme valutazioni artistiche e dati concreti, dalle classifiche agli streaming, fino all’impatto culturale e sociale. Un criterio che consente a Billboard di restituire un quadro ampio del ruolo delle donne nella Musica, guardando non solo ai risultati, ma anche alla capacità di influenzare il settore e il dibattito contemporaneo. L’edizione 2026 vuole raccontare la Musica da più punti di vista, dando spazio non solo a chi sta sul palco, ma anche a chi scrive, produce, dirige e lavora ogni giorno nel settore. Un modo per rappresentare in maniera più completa le diverse professionalità che ne fanno parte e ne accompagnano il cambiamento. Partner di questa edizione sarà Spotify, che con il programma Equal è promotore dell’uguaglianza nel settore musicale in oltre 40 Paesi. L’iniziativa, nei suoi cinque anni di attività, ha supportato più di 1400 artiste, cantautrici, produttrici e operatrici del settore, per ampliare la visibilità e le opportunità delle donne nel mondo della Musica. Billboard Women in Music 2026 si terrà martedì 10 novembre con un evento esclusivo presso Vesta Fiori Chiari, in via Fiori Chiari 1 a Milano.

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