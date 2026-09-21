Laura Pausini ospite di Shakira sul palco a Madrid: “Lei è unica, è stato bellissimo”

Domenica sera Laura Pausini è stata invitata da Shakira a esibirsi sul palco dello Estadio Shakira di Madrid, in occasione della residenza spagnola della superstar colombiana, parte del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Le due artiste hanno interpretato insieme “Antología”, uno dei brani più celebri di Shakira, che Laura Pausini ha recentemente inserito nel suo nuovo album “Yo Canto 2”, progetto dedicato alle grandi canzoni della musica in lingua spagnola. Un incontro speciale che ha visto per la prima volta le due artiste condividere il palco, sulle note di una delle canzoni più amate del repertorio dell’artista colombiana. Dopo l’uscita del suo ultimo singolo, la cover del brano di Raf ‘Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è’, Pausini si prepara alla partenza della leg europea del suo World Tour 2026/2027, undicesima tournée mondiale, che ha già venduto 450.000 biglietti nel mondo, con tantissime date sold out, e che dal primo ottobre 2026 la porterà nei palazzetti delle più grandi città, e proseguirà fino a fine 2027.