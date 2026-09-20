Ed Sheeran rompe il silenzio: "Ho commesso degli errori. Ciò che accade a Gaza è ingiustificabile"

Ed Sheeran, aprendo il suo concerto da solo al Lincoln Financial Field a Filadelfia, ha affrontato le polemiche scoppiate nei giorni scorsi su Gaza. “Ho dovuto prendere decisioni difficili, sto commettendo degli errori e ne sono profondamente dispiaciuto. Non ho mai voluto essere un musicista attivista, ma questa situazione mi ha catapultato nel mezzo di un dibattito importante”, ha detto il cantautore britannico. “Quello che è successo in Israele durante un festival musicale il 7 ottobre è stato orribile e ha aggravato secoli di sofferenza ebraica. Quello che sta accadendo a Gaza è catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato. Il mio cuore è spezzato dalla portata della devastazione e dalla perdita di vite civili, di vite di bambini, e la giustizia sistematica a cui stiamo assistendo in Cisgiordania non può essere ignorata”, ha aggiunto la popstar, al centro di un polverone mediatico per via dell’esclusione di Macklemore dalla sua tournée negli Stati Uniti. L’artista americano era è stato estromesso dopo avere gridato “Free Palestine” dal palco durante un concerto, il 5 settembre in New Jersey, e per aver difeso la causa palestinese. In seguito anche gli altri artisti che erano parte del tour hanno deciso di ritirarsi, in solidarietà con Macklemore.