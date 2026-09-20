Ed Sheeran parla di Gaza dal palco: “Situazione ingiustificabile, ho commesso degli errori”

Quanto sta accadendo a Gaza è “catastrofico e ingiustificabile”. A dirlo Ed Sheeran, che aprendo il suo concerto da solo al Lincoln Financial Field a Filadelfia ha affrontato le polemiche scoppiate nei giorni scorsi. “Mi si è spezzato il cuore di fronte alla portata della devastazione e alla perdita di vite umane, soprattutto di bambini”, ha detto il cantante. Nei giorni scorsi il rapper Macklemore, originariamente previsto come artista di apertura nella tournée della popstar negli Stati Uniti, è stato escluso dal tour dopo avere gridato “Free Palestine” dal palco durante un concerto del 5 settembre in New Jersey.

Il cantautore britannico ha affermato di non essere responsabile della decisione, presa su richiesta del proprietario dei New England Patriots, Robert Kraft, la cui società possiede lo stadio in cui venerdì era previsto il concerto del tour. A seguito della denuncia pubblica di Macklemore, gli altri artisti che erano parte del tour si sono ritirati in segno di solidarietà con il rapper.

Ed Sheeran: “Ho dovuto prendere decisioni difficili, sto commettendo degli errori”

Sheeran ha iniziato il concerto senza artisti di apertura. “Ho dovuto prendere decisioni difficili e sto commettendo degli errori, mi dispiace davvero tanto”, ha detto davanti a uno stadio quasi pieno. E ancora: “Non voglio deludere i fan, e non ho mai voluto essere un musicista attivista, ma questa situazione mi ha posto al centro di un dibattito importante e appassionato sulla libertà di espressione e sulla questione politica più complessa del pianeta”.

Ha affermato che gli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele sono stati orribili ma che ciò che sta accadendo a Gaza è “catastrofico e ingiustificabile”. Ha aggiunto però al pubblico che tutti sono benvenuti ai suoi concerti e che si possono avere punti di vista opposti pur continuando a cantare le sue canzoni, che parlano di “amore, speranza e unità”. Ha anche espresso ai fan la propria preoccupazione riguardo alla prassi delle sedi che approvano preventivamente le esibizioni: “Questo accade in tantissimi luoghi in cui mi esibisco in tutto il mondo, ma non dovrebbe mai succedere nel mondo libero”, ha affermato.

Manifestazione filopalestinese prima del concerto

Prima dello spettacolo di sabato, un piccolo gruppo di manifestanti filopalestinesi si è radunato fuori dallo stadio. Hillary Steinberg, 34 anni, ha raccontato di aver acquistato i biglietti per il concerto un anno fa, ma di aver poi chiesto il rimborso e di aver partecipato invece alla manifestazione, delusa dal fatto che l’artista non avesse preso posizione. “Fino a questa settimana ero una grande fan di Ed Sheeran”, ha detto Steinberg. “Penso che tutta l’arte sia politica, e tutta la musica sia politica, e quindi questa scelta, anche se lui sosteneva di non essere complice, è una scelta politica”, ha aggiunto.

Manifestazione filopalestinese prima del concerto di Ed Sheeran a Philadelphia, Usa, 18 settembre 2026 (AP Photo/Allie Ippolito)

Mercoledì Macklemore ha dichiarato che donerà 1 milione di dollari a sostegno degli aiuti umanitari ai palestinesi e ha invitato Kraft a eguagliare la donazione; un portavoce di Kraft ha affermato che il miliardario e Sheeran hanno entrambi accettato di donare 2 milioni di dollari ciascuno, ma non ha specificato a quale causa saranno destinati i fondi.