Roy Paci, concerti annullati: “Gravi problemi di salute”

Roy Paci è costretto ad annullare due concerti per problemi di salute. “Con grande dispiacere, il management comunica che, a causa di seri problemi di salute dell’artista Roy Paci, i concerti previsti oggi e domani non potranno essere effettuati. In questo momento la priorità assoluta è tutelare la sua salute e consentirgli il tempo necessario per una necessaria operazione e riprendersi il più presto possibile”. È quanto si legge in un post pubblicato sul profilo Instagram di Roy Paci.

“Siamo profondamente dispiaciuti per il pubblico, per gli organizzatori e per tutte le persone che stavano aspettando questi live a Longobardi Marina e al Cous Cous Festival di San Vito Lo Capo e ringraziamo tutti per la comprensione, l’affetto e il rispetto che vorrete dimostrare in questo momento delicato – si legge ancora – Seguiranno quanto prima aggiornamenti relativi alle nuove date ma soprattutto alla pronta guarigione del nostro maestro”.