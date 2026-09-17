Radio irlandese boicotta Ed Sheeran: “Non trasmetteremo più le sue canzoni”

Una stazione radio irlandese ha tolto Ed Sheeran dalle sue trasmissioni in seguito alla “reazione dei nostri ascoltatori” all’esclusione di Macklemore dal tour del cantante. La controversia è iniziata quando il rapper statunitense ha annunciato al pubblico del concerto al MetLife Stadium nel New Jersey che voleva che le persone a Gaza e in Cisgiordania sapessero di non essere state dimenticate.

“Il mio messaggio è di pace, amore, affinché tutti gli esseri umani siano trattati con dignità, rispetto e uguaglianza”, ha dichiarato il cantante 43enne. “Quindi dico Palestina libera, dico Libano libero, dico Cuba libera, dico Congo libero, Sudan libero, dico tutti i cittadini americani che vivono nella paura di questa organizzazione terroristica, l’ICE. Nessuno di noi sarà libero finché non saremo tutti liberi”.

Macklemore, Berna, Svizzera, 16 luglio 2025 (Anthony Anex/Keystone via AP)

Macklemore e lo scontro con Ed Sheeran

Macklemore fu poi escluso dal tour come artista di supporto, e il rapper affermò che il proprietario del Gillette Stadium, Robert Kraft, aveva dato a Sheeran un ultimatum: “Se Macklemore rimane nel tour, non ti sarà permesso di suonare nei nostri locali”. Il cantautore britannico ha dichiarato che la decisione di escluderlo dal tour è stata presa dal promoter e ha aggiunto di avere le sue “opinioni personali su questo spiacevole conflitto”, ma che non le avrebbe espresse pubblicamente.

Tutti gli artisti di supporto del tour “Loop”, tra cui l’artista irlandese Aaron Rowe e la band di supporto di Ed Sheeran, i Beoga, si sono successivamente ritirati da tutte le date rimanenti.

Classic Hits Radio non trasmetterà più brani di Ed Sheeran

Come riporta l’Indipendent, Classic Hits Radio ha confermato che non trasmetterà più brani dell’artista di “Galway Girl” per il “prossimo futuro” dopo aver ricevuto feedback dagli ascoltatori in merito alla vicenda. Dave Kelly, direttore dei programmi del gruppo Bay Broadcasting, che gestisce l’emittente, ha dichiarato: “La nostra decisione di rimuovere la musica di Ed Sheeran dalla playlist di Classic Hits Radio è stata attentamente ponderata. “Non si tratta di un giudizio personale e prendiamo atto della sua spiegazione delle circostanze relative ai recenti eventi”.

“In quanto emittente radiofonica indipendente di proprietà irlandese, tuttavia, riteniamo importante ascoltare il nostro pubblico e sostenere gli artisti irlandesi che hanno preso una decisione professionale indubbiamente significativa, basata sulle proprie convinzioni”.

“In definitiva, la nostra posizione è semplice. Crediamo nella pace, nell’umanità e nel rispetto, e nel diritto delle persone e degli artisti di esprimere e agire in base alle proprie opinioni sincere. Alla luce della forte reazione espressa dai nostri ascoltatori e delle decisioni prese dagli artisti irlandesi coinvolti nel tour, riteniamo che rimuovere la musica di Ed Sheeran dalla nostra programmazione sia la decisione più appropriata per Classic Hits Radio in questo momento”. L’emittente ha dichiarato che la decisione di interrompere la programmazione musicale del cantante britannico rimarrà “sotto esame”.

Macklemore ha donato 1 milione di dollari a sostegno del popolo palestinese

Macklemore ha ora donato il suo guadagno netto del tour, pari a 1 milione di dollari (747.328 sterline), a organizzazioni benefiche che sostengono il popolo palestinese e ha sfidato Kraft a eguagliare la sua donazione. Rivolgendosi a Kraft, ha aggiunto: “Qualunque siano le nostre divergenze, forse su questo possiamo essere d’accordo: le vite dei palestinesi meritano di essere protette, una vita palestinese non è meno preziosa di qualsiasi altra vita su questa terra”.

Il botta e risposta con Robert Kraft

L’imprenditore ha poi risposto affermando che Sheeran gli aveva chiesto di eguagliare la sua donazione di 2 milioni di dollari prima che Macklemore, il cui vero nome è Ben Haggerty, annunciasse la sua promessa. Kraft ha dichiarato in un comunicato su Instagram: “Ho dedicato gran parte della mia vita a costruire ponti tra tutte le persone. Credo profondamente che tutte le vite meritino di essere protette. “Stamattina, prima che Macklemore mi sfidasse a eguagliare la sua donazione, Ed mi ha chiamato e mi ha chiesto di impegnare due milioni di dollari per eguagliare la sua donazione a sostegno della lotta contro questa crisi umanitaria nella regione“.

“Ed ora intende contattare altri proprietari di locali e il nostro obiettivo è continuare a lavorare insieme per costruire ponti”. “Inoltre, vorrei che coloro che si esprimono a sostegno del popolo palestinese sapessero che, per decenni, ho sostenuto iniziative volte a creare opportunità per i palestinesi e a riunire giovani palestinesi e israeliani per avviare attività commerciali, creare posti di lavoro e costruire relazioni”.

In una precedente dichiarazione diffusa da Kraft, l’imprenditore aveva affermato che la sua decisione di bandire il rapper statunitense in seguito ai suoi commenti sul palco era dovuta a una “storia più ampia di retorica e immagini antisemite che riteniamo profondamente offensive e dolorose per la comunità ebraica”.