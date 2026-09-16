Macklemore escluso dal tour di Ed Sheeran, anche gli altri supporter lasciano in solidarietà con il rapper

Diversi artisti di supporto hanno abbandonato il tour di Ed Sheeran dopo che il rapper Macklemore è stato allontanato per i commenti filo-palestinesi pronunciati durante un concerto nel New Jersey. Poche ore dopo che Sheeran aveva pubblicato sui social media un post sull’allontanamento di Macklemore, attribuendo la decisione agli organizzatori del tour, Aaron Rowe, Beogac (il gruppo che accompagna il songwriter inglese in una sezione dello show), Finneas e la band danese Lukas Graham hanno annunciato su Instagram il loro ritiro dal tour di Sheeran. Come riporta Cbs News, Rowe e Lukas Graham avrebbero dovuto sostituire Macklemore nelle restanti date statunitensi di Sheeran, mentre Beoga si sarebbe esibito con Sheeran a metà di ogni concerto, eseguendo diverse canzoni, tra cui alcune scritte in collaborazione con la band folk irlandese.

Photo by Charles Sykes/Invision/AP)













Finneas, fratello e collaboratore musicale di Billie Eilish, avrebbe dovuto andare in tournée con Sheeran in Sud America nel corso dell’anno.Le mosse dei suoi colleghi artisti hanno esercitato un’enorme pressione su Sheeran, che ha cercato di evitare la politica e di non schierarsi nel conflitto di Gaza, sostenendo che i suoi fan non vengono ai suoi concerti per sentire parlare di politica. Lunedì Macklemore ha dichiarato su Instagram che diverse location statunitensi avevano comunicato al promoter che gli avrebbero impedito di esibirsi come artista di apertura del concerto di Sheeran, una dichiarazione sollecitata da Robert Kraft, proprietario dei New England Patriots della NFL. Il suo gruppo, il Kraft Group, possiede anche il Gillette Stadium, lo stadio in cui giocano i Patriots.In una dichiarazione rilasciata lunedì, Kraft ha affermato che la decisione di escludere Macklemore è stata la conseguenza dei suoi recenti commenti “e di una più ampia storia di retorica e immagini antisemite che riteniamo profondamente offensive e dolorose per la comunità ebraica”.

FINNEAS (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP)

Rowe, Beoga e Finneas. Il fratello di Billie Eilish: “A fianco della Palestina”

Nelle loro dichiarazioni per spiegare la decisione di ritirarsi dal tour, Rowe e Beoga hanno entrambi citato la storia del proprio paese. Nella sua dichiarazione, Rowe ha scritto: “Come popolo irlandese, conosciamo fin troppo bene il genocidio, la carestia forzata e l’occupazione violenta. Non posso restare a guardare e permettere che i miliardari usino la loro posizione di potere per mettere a tacere le voci legittime di coloro che si oppongono al genocidio israeliano e che denunciano il brutale assassinio di bambini”. Concludendo il suo messaggio con “Palestina libera”. Beoga ha dichiarato di ritirarsi dal progetto a causa del “tentativo di mettere a tacere Macklemore da parte delle lobby sioniste“. “Crediamo nel dialogo come mezzo per migliorare la situazione del popolo palestinese”, ha scritto la band. Nella sua dichiarazione, Finneas ha affermato: “Gli artisti non devono essere messi a tacere quando si schierano dalla parte degli oppressi”, aggiungendo: “Sono al fianco della Palestina e del suo popolo”. Lukas Graham ha affermato che è “difficile vedere famiglie in altre parti del mondo seppellire i propri cari. Dovremmo poter parlare di guerra, di civili uccisi, di bambini che meritano di crescere. Ovunque vivano. Qualunque bandiera sventoli su di loro”.”Il denaro non dà il diritto di monopolizzare la conversazione. Il conto in banca di nessuno dovrebbe decidere chi ha il diritto di parlare o quale sofferenza ci è permesso riconoscere”, hanno aggiunto i due. Hanno concluso la loro dichiarazione con tre immagini di angurie, diventate un simbolo di solidarietà palestinese. Sheeran ha insistito sul fatto che la decisione di escludere Macklemore come artista di apertura sia stata presa esclusivamente dagli organizzatori. Il cantante britannico ha anche affermato di rifiutarsi di essere coinvolto in una discussione pubblica sulla guerra a Gaza.

Roger Waters attacca Sheeran: “C’è chi fa cosa giusta e c……i come te”

Sul caso è intervenuto Roger Waters, noto per le sue posizioni pro Palestina, che in un video condiviso sui suoi canali social ha attaccato Ed Sheeran. “Questo è un piccolo messaggio per Ed Sheeran”, ha detto, prima di mostrare un’immagine della relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese. “Ci sono due tipi di persone al mondo. Ci sono quelle che fanno la cosa giusta: il rapper Macklemore sarebbe una di quelle persone. E poi ci sono persone molte, purtroppo, coglioni come te che fanno la cosa sbagliata. Addio”.