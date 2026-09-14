Home > Spettacoli > Musica > Oasis a Roma, è ufficiale: la band di Manchester all’Olimpico il 29 e il 30 luglio 2027

Gli Oasis pongono fine a mesi di febbrili speculazioni annunciando il loro ritorno sul palco nel 2027. Oasis Live 27 vedrà la band protagonista di 38 concerti tra Scozia, Regno Unito, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Francia, Italia, Stati Uniti e Irlanda. Ad eccezione degli show nella loro Manchester, il tour porterà la band in una serie di location completamente nuove rispetto a Oasis Live ’25. Special guest di ogni data sarà Richard Ashcroft. Come anticipato da indizi disseminati dal gruppo di Manchester, gli Oasis si esibiranno il 29 e il 30 luglio 2027 allo Stadio Olimpico di Roma.

Quando e dove comprare i biglietti

È prevista una domanda estremamente elevata per Oasis Live ’27. Al fine di ridurre i tempi di attesa e contrastare la rivendita non autorizzata, è stato introdotto un sistema di registrazione con l’obiettivo di offrire a tutti i fan le migliori opportunità di acquistare i biglietti. Le registrazioni sono già aperte su oasisinet.com.

Per avere la possibilità di acquistare i biglietti, i fan dovranno registrarsi entro giovedì 17 settembre alle 17:00. Coloro che saranno selezionati riceveranno un codice univoco e non trasferibile che consentirà l’accesso a una specifica finestra di vendita. Le finestre di vendita varieranno di città in città e si svolgeranno tra venerdì 25 settembre e domenica 27 settembre. I fan riceveranno direttamente tutte le informazioni relative alla finestra di vendita cui potranno accedere e relativo orario. La registrazione sarà l’unica modalità di accesso al pubblico per l’acquisto dei biglietti per Oasis Live ’27. Non sarà prevista alcuna vendita generale né altre prevendite pubbliche al di fuori di questa modalità. Il sistema è stato pensato per rendere il processo di acquisto più equo e fluido possibile per i fan degli Oasis. I prezzi dei biglietti saranno fissi e varieranno da 92,29€ a 276,86€ commissioni incluse. Ulteriori dettagli sul processo di registrazione per l’acquisto dei biglietti sono disponibili su oasisinet.com.

“START THE CELEBRATIONS!!!!

After a period of reflection “The Most Damaging Pop Cultural Force In Recent British History” has declared itself fit for purpose and will once again return to lift the spirits of the people.

Come witness the fitness.

It shall be a sight to behold.”… pic.twitter.com/w8SCAPH7sB — Oasis (@oasis) September 14, 2026

Oasis Live ‘27 – Le date del tour

Maggio 2027

21 Maggio Glasgow, Celtic Park

23 Maggio Glasgow, Celtic Park

25 Maggio Glasgow, Celtic Park

28 Maggio Glasgow, Celtic Park

29 Maggio Glasgow, Celtic Park

Giugno 2027

04 Giugno Manchester, Etihad Stadium

06 Giugno Manchester, Etihad Stadium

08 Giugno Manchester, Etihad Stadium

11 Giugno Manchester, Etihad Stadium

12 Giugno Manchester, Etihad Stadium

15 Giugno Manchester, Etihad Stadium

18 Giugno Manchester, Etihad Stadium

19 Giugno Manchester, Etihad Stadium

22 Giugno Manchester, Etihad Stadium

25 Giugno Manchester, Etihad Stadium

26 Giugno Manchester, Etihad Stadium

Luglio 2027

02 Luglio Munich, Allianz Arena

03 Luglio Munich, Allianz Arena

10 Luglio Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

11 Luglio Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

16 Luglio Amsterdam, Johan Cruijff ArenA

17 Luglio Amsterdam, Johan Cruijff ArenA

23 Luglio Paris, Stade de France

24 Luglio Paris, Stade de France

29 Luglio Rome, Stadio Olimpico

30 Luglio Rome, Stadio Olimpico

Agosto 2027

10 Agosto Boston, Gillette Stadium

13 Agosto Boston, Gillette Stadium

14 Agosto Boston, Gillette Stadium

20 Agosto Las Vegas, Allegiant Stadium

21 Agosto Las Vegas, Allegiant Stadium

24 Agosto Las Vegas, Allegiant Stadium

Settembre 2027

04 Settembre Slane Castle, Ireland

05 Settembre Slane Castle, Ireland

11 Settembre Knebworth, UK

12 Settembre Knebworth, UK

18 Settembre Knebworth, UK

19 Settembre Knebworth, UK