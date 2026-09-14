Francesca Michielin protagonista a Venezia: da novembre il tour nei teatri

Francesca Michielin è stata protagonista della cerimonia di chiusura dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, dove sabato 12 settembre, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, ha interpretato “It’s Oh So Quiet”, brano del 1951 originariamente interpretato da Betty Hutton e reso celebre dalla versione di Björk. Una performance dal forte carattere teatrale per un brano che racconta lo shock e la follia dell’innamoramento, attraverso improvvisi cambi di ritmo e una dimensione quasi cinematografica.
PH. Andrea Avezzù_Courtesy of La Biennale di Venezia ASAC
In novembre il tour nei teatri
Un momento speciale che si inserisce in un periodo ricco per Francesca, ormai quasi al termine dello Strega Comanda Summer Tour, che si concluderà con gli ultimi due appuntamenti: il 22 settembre a Rende (CS) @ Nuova Intesa Settembre Rendese e il 29 settembre a Decimomannu (CA) per il DCM Music Festival. Archiviata l’estate live, la dimensione teatrale della performance alla Biennale anticipa quella del Tour nei Teatri 2026, che porterà Francesca sui principali palcoscenici italiani a partire da novembre. Il tour partirà l’8 novembre da Trento @ Auditorium Santa Chiara, toccando poi le date di Venezia l’11 novembre @ Teatro Malibran, Torino il 13 novembre @ Teatro Colosseo, Ancona il 15 novembre @ Teatro delle Muse, Firenze il 16 novembre @ Teatro Verdi, Bari il 20 novembre @ Teatro Petruzzelli, Bologna il 22 novembre @ Europauditorium, Trieste il 23 novembre @ Teatro Rossetti, Padova il 25 novembre @ Gran Teatro Geox, Roma il 28 novembre @ Teatro Conciliazione, Milano l’1 dicembre @ Teatro Arcimboldi e Napoli il 3 dicembre @ Teatro Augusteo.
Tutte le date di Francesca Michielin – Live nei teatri 2026
08 novembre 2026 | Trento – Auditorium Santa Chiara – DATA ZERO
11 novembre 2026 | Venezia – Teatro Malibran
13 novembre 2026 | Torino – Teatro Colosseo
15 novembre 2026: Ancona – Teatro delle Muse
16 novembre 2026 | Firenze – Teatro Verdi
20 novembre 2026 | Bari – Teatro Petruzzelli
22 novembre 2026 | Bologna – Europauditorium
23 novembre 2026 | Trieste – Teatro RosseI
25 novembre 2026 | Padova – Gran Teatro Geox
28 novembre 2026 | Roma – Teatro Conciliazione
01 dicembre 2026 | Milano – Teatro Arcimboldi
03 dicembre 2026 | Napoli – Teatro Augusteo