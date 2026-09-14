Francesca Michielin protagonista a Venezia: da novembre il tour nei teatri

Francesca Michielin è stata protagonista della cerimonia di chiusura dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, dove sabato 12 settembre, nella Sala Grande del Palazzo del Cinema, ha interpretato “It’s Oh So Quiet”, brano del 1951 originariamente interpretato da Betty Hutton e reso celebre dalla versione di Björk. Una performance dal forte carattere teatrale per un brano che racconta lo shock e la follia dell’innamoramento, attraverso improvvisi cambi di ritmo e una dimensione quasi cinematografica.

PH. Andrea Avezzù_Courtesy of La Biennale di Venezia ASAC

In novembre il tour nei teatri

Un momento speciale che si inserisce in un periodo ricco per Francesca, ormai quasi al termine dello Strega Comanda Summer Tour, che si concluderà con gli ultimi due appuntamenti: il 22 settembre a Rende (CS) @ Nuova Intesa Settembre Rendese e il 29 settembre a Decimomannu (CA) per il DCM Music Festival. Archiviata l’estate live, la dimensione teatrale della performance alla Biennale anticipa quella del Tour nei Teatri 2026, che porterà Francesca sui principali palcoscenici italiani a partire da novembre. Il tour partirà l’8 novembre da Trento @ Auditorium Santa Chiara, toccando poi le date di Venezia l’11 novembre @ Teatro Malibran, Torino il 13 novembre @ Teatro Colosseo, Ancona il 15 novembre @ Teatro delle Muse, Firenze il 16 novembre @ Teatro Verdi, Bari il 20 novembre @ Teatro Petruzzelli, Bologna il 22 novembre @ Europauditorium, Trieste il 23 novembre @ Teatro Rossetti, Padova il 25 novembre @ Gran Teatro Geox, Roma il 28 novembre @ Teatro Conciliazione, Milano l’1 dicembre @ Teatro Arcimboldi e Napoli il 3 dicembre @ Teatro Augusteo.

Tutte le date di Francesca Michielin – Live nei teatri 2026

08 novembre 2026 | Trento – Auditorium Santa Chiara – DATA ZERO

11 novembre 2026 | Venezia – Teatro Malibran

13 novembre 2026 | Torino – Teatro Colosseo

15 novembre 2026: Ancona – Teatro delle Muse

16 novembre 2026 | Firenze – Teatro Verdi

20 novembre 2026 | Bari – Teatro Petruzzelli

22 novembre 2026 | Bologna – Europauditorium

23 novembre 2026 | Trieste – Teatro RosseI

25 novembre 2026 | Padova – Gran Teatro Geox

28 novembre 2026 | Roma – Teatro Conciliazione

01 dicembre 2026 | Milano – Teatro Arcimboldi

03 dicembre 2026 | Napoli – Teatro Augusteo