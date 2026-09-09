Guccini, cambia il testamento: la moglie erede universale, a lei anche le case

Francesco Guccini, morto il 6 agosto scorso a 86 anni, ha lasciato un testamento scritto di suo pugno che revoca i precedenti e cambia alcune cose. “Revoco ogni mio precedente testamento. Istituisco erede universale di tutti i miei beni mia moglie Raffaella Zuccari“. È quanto si legge nel testamento pubblico del cantautore, che risale al 19 gennaio 2022. L’atto è stato registrato l’8 settembre 2026 davanti al notaio Luigi Stame.

Alla moglie viene lasciato anche il 50% dei diritti patrimoniali d’autore relativi e riferibili alle attività professionali di cantautore e scrittore. Nell’eredità sono comprese le case dell’artista, quella di Pavana dove ha trascorso l’ultima parte della sua vita e quella di Bologna, in via Paolo Fabbri.

Alla figlia Teresa il 50% dei diritti canzoni e scritti

“Lego a mia figlia Teresa Guccini, in sostituzione della legittima, tutte le quote di partecipazione a me spettanti nella società ‘Limentra srl’ nonché il 50% (Cinquanta per cento) dei diritti patrimoniali d’autore relativi e riferibili alle mie attività professionali di cantautori e scrittore”. È quanto si legge ancora nel documento.

“Preciso inoltre che spetterà esclusivamente all’erede universale ogni aspetto relativo alla gestione, allo sfruttamento e all’amministrazione dei diritti derivanti dalla mia attività artistica di cantautore, scrittore, ecc. – si legge ancora – fermo restando che il 50% di tutti i proventi derivanti dalla mia attività artistica dovrà essere destinato alla legataria Teresa Guccini, la quale potrà anche attivarsi al fine di ricevere direttamente dai vari Enti e soggetti la propria quota di spettanza pari al 50%”.

L’orologio alla figlia Teresa con l’indicazione “spostare le lancette solo in avanti”

Al termine del testamento dattiloscritto di Francesco Guccini si legge un paragrafo scritto a penna in cui il cantautore ha precisato di voler lasciare la sua “chitarra Trameleuc, l’orologio Leonardo da Vinci e l’anello d’oro con le iniziali F e G di mio padre” alla figlia Teresa, aggiungendo poi la raccomandazione di “spostare le lancette dell’orologio soltanto in avanti per non romperlo”.