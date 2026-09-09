Elisa, il nuovo singolo ‘Kintsugi’ in arrivo venerdì

Elisa torna con un nuovo singolo che anticipa l’album. Arriva infatti venerdì 11 settembre “Kintsugi”, il brano, dal ritmo incalzante, che anticipa e dà il titolo al nuovo album dell’artista, atteso il 27 novembre e già disponibile in pre-save digitale e in pre-order nei formati fisici.

A svelare l’arrivo del progetto era stata la stessa Elisa attraverso i suoi canali social, raccontando un disco molto personale, nel quale trova spazio una dimensione più intima e autobiografica. E “Kintsugi” ne rappresenta una sua espressione, tra fragilità, consapevolezza, amore e la capacità di trasformare le proprie ferite in una nuova forma di forza.

L’antica arte giapponese

Il singolo sarà accompagnato da un videoclip che anticipa anche la natura più ampia del nuovo progetto discografico, destinato a coinvolgere diverse forme d’arte e a svilupparsi oltre la sola dimensione musicale.

Il titolo del brano, scritto dalla stessa Elisa e prodotto da Dardust, richiama l’antica arte giapponese del kintsugi, la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l’oro. Una metafora delle cicatrici che non vanno nascoste, ma possono diventare parte della propria storia e acquisire un nuovo valore.

Nel brano l’artista porta questa immagine sul piano personale: le crepe, il dolore, i pensieri e le fragilità diventano parte di un percorso di rinascita, fino alla possibilità di guardare alle proprie cicatrici come segni di qualcosa che è stato attraversato e trasformato.

Con “Kintsugi” Elisa inaugura così il cammino verso il nuovo album, tra introspezione e slancio vitale, aprendo una nuova fase del suo percorso artistico. In pre-order i formati fisici con Vinile, Vinile autografato numerato (esclusiva Shop Universal), CD, CD autografato numerato (esclusiva Shop Universal). La prima settimana il preorder è aperto in esclusiva nello shop Universal.

Il 2027 e i 30 anni di carriera

Il 2027 sarà inoltre l’anno della celebrazione dei 30 anni di carriera di Elisa. Un traguardo che l’artista festeggerà con un grande appuntamento dal vivo: sabato 11 settembre 2027 sarà protagonista alla RCF Arena di Campovolo, a Reggio Emilia, con “Soundtrack ’97-’27”. Una giornata speciale dedicata ai suoi trent’anni di musica e pensata come un’esperienza immersiva tra musica, arte, creatività, memoria, benessere e sostenibilità, che prenderà il via dalla mattina e culminerà nel concerto serale. Prevendite aperte su TicketOne e in tutti i punti vendita abituali.