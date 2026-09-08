Caparezza lascia aperta l’ipotesi di un addio: "Non so che fine farò, lasciatemi andare"

Al termine del suo ultimo concerto alla Reggia di Caserta, Caparezza ha rivolto un discorso ai circa 20 mila fan presenti, parlando del proprio futuro artistico. Il rapper ha lasciato aperta la possibilità che quello di Piazza Borbone possa essere un arrivederci o un addio: “Non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità. È ovvio che ogni fine concerto dico che è l’ultimo e poi puntualmente vengo smentito, però sono in una condizione particolare per cui non abbiate paura, qualsiasi cosa farò starò bene, quindi lasciatemi andare“. Parole pronunciate con emozione, che hanno colpito il pubblico. Caparezza ha poi ringraziato la band e tutti gli spettatori che lo hanno sostenuto “dal giorno zero fino a oggi”, sottolineando il valore di spettacoli realizzati “con onestà e sincerità”: “Questo ha un prezzo, però siamo contenti di averlo fatto”.

Caparezza è da anni condizionato dalle patologie dell’acufene e dell’ipoacusia, vedendosi costretto a ridurre la sua produzione musicale e a ridefinire l’impostazione sonora delle sue canzoni: il fastidio verso alcune frequenze acute lo ha portato a ridurre l’uso di chitarre elettriche, in favore di arrangiamenti elettronici e orchestrali.