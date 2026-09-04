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venerdì 4 settembre 2026

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Giuliano Palma & The Bluebeaters, l’11 marzo il ritorno sul palco a Milano

Giuliano Palma & The Bluebeaters, l’11 marzo il ritorno sul palco a Milano
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La band all’Alcatraz con lo storico cantante dopo 15 anni

Dopo quindici anni, uno degli appuntamenti più attesi della musica italiana diventa finalmente realtà. L’11 marzo 2027 l’Alcatraz di Milano ospiterà il ritorno di Giuliano Palma & The Bluebeaters, protagonisti di una storia che ha lasciato un segno indelebile nella scena italiana e che continua ancora oggi a essere un punto di riferimento per intere generazioni.Una serata speciale che riporta insieme un progetto capace di ridefinire il modo di interpretare ska, rocksteady, reggae, soul e rhythm & blues, abbattendo i confini tra generi e trasformando ogni concerto in una grande festa collettiva. Uno stile inconfondibile, costruito su arrangiamenti ricercati, una straordinaria sezione ritmica e un repertorio che ha saputo dare nuova vita a grandi classici italiani e internazionali, rendendoli autentici successi.

Giuliano Palma & The Bluebeaters, l’11 marzo il ritorno sul palco a Milano

Insieme, la formazione che ha fatto la storia dei Bluebeaters

Accanto a Giuliano Palma, Ferdinando “Count Ferdi” Masi, Paolo “De Angelo” Parpaglione, Gianluca “Cato” Senatore e Danilo Scuccimarra: insieme, la formazione che ha costruito la storia e il suono dei The Bluebeaters. A rendere ancora più speciale la serata, anche la presenza di Enrico Allavena al trombone, Eugenio Odasso alla chitarra e Linda Pinelli al basso.Quello dell’11 marzo sarà molto più di un semplice concerto: sarà il ritrovarsi di musicisti, pubblico e canzoni che hanno attraversato il tempo senza perdere forza, eleganza ed energia. Un’occasione unica per rivivere dal vivo un repertorio che continua a emozionare e coinvolgere, tra ritmi in levare, fiati travolgenti e quella capacità, rara, di trasformare ogni brano in un momento di condivisione. Dopo quindici anni di attesa, Milano farà da cornice a un evento destinato a entrare nella memoria dei fan e di tutti gli amanti della musica dal vivo. Una notte che celebra un incontro storico e la straordinaria

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