Giuliano Palma & The Bluebeaters, l’11 marzo il ritorno sul palco a Milano

Dopo quindici anni, uno degli appuntamenti più attesi della musica italiana diventa finalmente realtà. L’11 marzo 2027 l’Alcatraz di Milano ospiterà il ritorno di Giuliano Palma & The Bluebeaters, protagonisti di una storia che ha lasciato un segno indelebile nella scena italiana e che continua ancora oggi a essere un punto di riferimento per intere generazioni.Una serata speciale che riporta insieme un progetto capace di ridefinire il modo di interpretare ska, rocksteady, reggae, soul e rhythm & blues, abbattendo i confini tra generi e trasformando ogni concerto in una grande festa collettiva. Uno stile inconfondibile, costruito su arrangiamenti ricercati, una straordinaria sezione ritmica e un repertorio che ha saputo dare nuova vita a grandi classici italiani e internazionali, rendendoli autentici successi.

Insieme, la formazione che ha fatto la storia dei Bluebeaters

Accanto a Giuliano Palma, Ferdinando “Count Ferdi” Masi, Paolo “De Angelo” Parpaglione, Gianluca “Cato” Senatore e Danilo Scuccimarra: insieme, la formazione che ha costruito la storia e il suono dei The Bluebeaters. A rendere ancora più speciale la serata, anche la presenza di Enrico Allavena al trombone, Eugenio Odasso alla chitarra e Linda Pinelli al basso.Quello dell’11 marzo sarà molto più di un semplice concerto: sarà il ritrovarsi di musicisti, pubblico e canzoni che hanno attraversato il tempo senza perdere forza, eleganza ed energia. Un’occasione unica per rivivere dal vivo un repertorio che continua a emozionare e coinvolgere, tra ritmi in levare, fiati travolgenti e quella capacità, rara, di trasformare ogni brano in un momento di condivisione. Dopo quindici anni di attesa, Milano farà da cornice a un evento destinato a entrare nella memoria dei fan e di tutti gli amanti della musica dal vivo. Una notte che celebra un incontro storico e la straordinaria