Cesare Cremonini, la presentazione del nuovo album ‘Amateur’ con uno show evento a Londra

Il 20 ottobre all’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra Cesare Cremonini terrà un concerto evento per presentare dal vivo in anteprima il nuovo album . ‘Amateur’ . Il disco apre una nuova fase nel percorso artistico di Cremonini. Registrato allo Studio 13 di Londra insieme ad alcuni tra i più importanti musicisti della scena internazionale, è un album che nasce dal desiderio di rimettere la musica al centro di tutto. Da qui, la scelta di presentarlo per la prima volta dal vivo, in anteprima, proprio a Londra, nella città in cui ha preso forma. Dopo gli stadi e i grandi spazi live, Cremonini sceglie per una sola notte la dimensione raccolta di uno storico teatro londinese: un ritorno alla città in cui il nuovo album è nato e, soprattutto, alla dimensione che più gli appartiene, quella del palco e della musica suonata dal vivo. Con Cremonini ci sarà Donny McCaslin, straordinario sassofonista statunitense protagonista di Blackstar, l’ultimo album di David Bowie, che ha preso parte alla realizzazione del nuovo album. Un numero limitato di biglietti sarà disponibile per l’acquisto in esclusiva per i possessori di Carta Mastercard a partire da venerdì 18 settembre ore 11.00 su ticketmaster.co.uk. I biglietti saranno acquistabili da UK, Italia e qualsiasi altro paese.

Dal 27 novembre il tour nei palasport italiani: date e biglietti

Cesare Cremonini poi tornerà in tour nei palasport di Bologna, Torino e Milano con Amatour – Live Indoor 2026.

Le date:

27 – 28 – 30 novembre – Bologna, Unipol Arena

9 – 10 dicembre – Torino, Inalpi Arena

15 – 16 – 18 dicembre – Milano, Unipol Forum

7 settembre (ore 10.00) – Presale dei biglietti del tour nei palasport riservata ai titolari di carta Mastercard. Visita priceless.com/music per maggiori dettagli

8 settembre (ore 10.00) – Presale per coloro che avranno preordinato una copia in edizione fisica di Amateur sullo shop ufficiale di Universal Music Italia entro le ore 23:59 di domenica 6 settembre 2026

9 settembre (ore 10.00) – apertura vendite generali su Live Nation 8 settembre (ore 10.00) – Presale per coloro che avranno preordinato una copia in edizione fisica di Amateur sullo shop ufficiale di Universal Music Italia entro le ore 23:59 di domenica 6 settembre 2026

9 settembre (ore 10.00) – apertura vendite generali su Live Nation.