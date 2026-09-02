Ariana Grande in lacrime durante l’ultimo concerto a Londra

Nell’ultimo concerto del suo Eternal Sunshine Tour, tenutosi all‘O2 Arena di Londra, Ariana Grande si è commossa e non è riuscita a trattenere le lacrime mentre ringraziava i fan per il supporto ricevuto. “Volevo solo ringraziarvi di cuore. È stata un’esperienza straordinaria. Grazie per i 10 meravigliosi concerti a Londra e per i 41 incredibili spettacoli dell’Eternal Sunshine Tour”, ha detto la cantautrice statunitense. “Questa è stata una delle esperienze più belle e straordinarie della mia vita e volevo solo esprimere la mia gratitudine senza scoppiare in lacrime. È stato davvero speciale. Conserverò per sempre questo ricordo”. Lo scorso mese Grande aveva confermato che si sarebbe presa una pausa dopo la conclusione dei suoi concerti. Grande è candidata come artista dell’anno agli MTV Video Music Awards, che si terranno il 27 settembre a Los Angeles.