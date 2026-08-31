Ramones, l’omaggio di Billie Joe Armstrong e Billy Idol per i 50 anni del primo album

Billie Joe Armstrong, Travis Barker e Billy Idol si sono riuniti domenica a Los Angeles per rendere omaggio alla band punk pionieristica dei Ramones. L’evento, tenutosi al cimitero Hollywood Forever, ha celebrato il 50° anniversario del primo album omonimo della band. All’evento ha partecipato anche John Travolta, che ha presentato la proiezione di “Carrie”, anch’esso uscito nel 1976 e in cui Travolta recita in un ruolo secondario. Billie Joe Armstrong dei Green Day, Travis Barker e Tim Armstrong dei Rancid si sono uniti a C.J. Ramone per formare la band Cretin Family, eseguendo i successi dei Ramones per la folla riunita sul prato del cimitero. A loro si è unita la band punk di Los Angeles, i Linda Lindas.