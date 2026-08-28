Take That, annunciate tre date in Italia nell’estate 2027

I Take That hanno annunciato la prima serie di date internazionali del Dreamers Tour, che li vedrà esibirsi per tutta l’estate 2027. Tre gli appuntamenti italiani, ospitati in altrettante location straordinarie: il 18 luglio al Castello Carrarese di Este, il 19 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e il 20 luglio al Lucca Summer Festival. La data di Lucca rappresenta inoltre il primo annuncio del programma del Lucca Summer Festival 2027, l’edizione che celebrerà il trentennale del festival. Il nuovo tour rappresenta la più grande tournée europea della band degli ultimi anni, con 24 concerti in 24 città di 14 Paesi e altre date che saranno annunciate nelle prossime settimane. Tra festival e spettacoli all’aperto in splendide location e iconiche venue musicali europee, la band formata da Mark Owen, Gary Barlow e Howard Donald, eseguirà i brani di ‘Dreamers’ e i grandi classici del proprio repertorio, in concerti che sapranno intrattenere il pubblico di ogni età. Prenderà il via il 3 giugno in Svizzera, per poi fare tappa in Germania, Polonia, Lituania, Estonia, Norvegia, Svezia, Francia, Irlanda del Nord, Irlanda, Lussemburgo, Spagna, Italia e Austria, prima di concludersi con un’ultima data in Germania il 23 luglio.

Quando acquistare i biglietti

Biglietti in vendita dalle 10.00 di venerdì 4 settembre su Ticketone.it. Presale esclusiva per gli ascoltatori di R101 dalle 11.00 di mercoledì 2 settembre

Il nuovo album ‘Dreamers’ in arrivo a fine anno

E’ stato svelato anche il titolo del nuovo disco della band: ‘Dreamers’, il decimo album in studio dei Take That, uscirà entro la fine dell’anno, mentre ulteriori dettagli saranno rivelati prossimamente. La band ha inoltre anticipato l’uscita di un nuovo singolo, ‘Feel My Love’, prevista per venerdì prossimo (4 settembre). Il nuovo brano vede la partecipazione del cantautore irlandese-americano Michael Patrick Kelly, artista da arena e ai vertici delle classifiche, il cui ultimo album ha raggiunto il primo posto in Germania e Svizzera. Il nuovo singolo, insieme ai precedenti brani ‘You’re A Superstar’ e ‘Sweet July’, offre un assaggio di ciò che i fan possono aspettarsi da questo nuovo capitolo del percorso dei Take That.

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Chi sono i Take That

Nati come quintetto nel 1989, ottennero un successo immediato: i primi due album raggiunsero rispettivamente il secondo e il primo posto in classifica. Il terzo album, Nobody Else, confermò il loro dominio globale, vendendo oltre sei milioni di copie e raggiungendo il primo posto in 11 Paesi. L’uscita di Robbie Williams dalla band portò allo scioglimento nel 1996 e a nove anni lontano dalle scene, prima che i quattro membri rimasti si riunissero per The Ultimate Tour nel 2005. Fu l’inizio di uno dei più grandi ritorni nella storia della musica britannica: i Take That pubblicarono tre album al numero uno in appena quattro anni. Il ritorno di Robbie per Progress nel 2011 permise loro di battere i record britannici per l’album venduto più velocemente del XXI secolo e per il tour con le vendite più rapide di sempre. La seconda uscita di Williams, insieme a quella di Jason Orange, lasciò i tre membri rimasti, che pubblicarono III e Wonderland nel 2017, certificati rispettivamente platino e oro.La band ha celebrato il proprio trentesimo anniversario con la pubblicazione di Odyssey nel 2018, un greatest hits con splendide reinterpretazioni di alcuni dei brani più importanti di una carriera lunga tre decenni. L’album debuttò al primo posto in classifica e fu seguito nel 2019 da un tour negli stadi e nelle arene del Regno Unito e d’Europa acclamato dalla critica. Con la pubblicazione del nono album in studio, This Life, nel 2023, la band ha ottenuto il nono album al numero uno e il disco di un artista britannico più venduto di quell’anno, superando complessivamente le vendite dell’intera Top 25. Nell’aprile 2024 i Take That sono tornati in tour con l’imponente This Life On Tour, vendendo oltre 700.000 biglietti in 41 date e 15 città del Regno Unito e realizzando il tour di un artista britannico con il maggior numero di biglietti venduti dell’anno.

2026 anno d’oro per il gruppo

Il 2026 è stato finora un altro anno straordinario per la band, con l’uscita a febbraio del documentario Netflix più visto, che ha raggiunto il primo posto, la conclusione dell’imponente tour negli stadi The Circus Live, per il quale sono stati venduti oltre 736.000 biglietti, e la pubblicazione del decimo album in studio prevista entro la fine dell’anno.