Guccini, il messaggio della famiglia: “Avete accompagnato il nostro dolore con silenzio e rispetto”

La famiglia di Francesco Guccini, morto a Pavana il 6 agosto 2026, in un messaggio pubblicato sul sito ufficiale del cantautore ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno espresso vicinanza e affetto, in memoria del ‘Maestrone‘. “Desideriamo ringraziare di cuore tutti coloro che, in questi giorni di profondo dolore, hanno voluto farci sentire la propria vicinanza e il proprio cordoglio. Le tantissime testimonianze di stima, i messaggi, i ricordi per strada e nelle piazze, hanno rappresentato per noi un conforto prezioso e ci hanno restituito, ancora una volta, la misura dell’affetto che ha accompagnato Francesco nel corso della sua vita. Ringraziamo i parenti, gli amici, la comunità di Pavana, le istituzioni e tutti coloro che, anche senza averlo conosciuto personalmente, hanno voluto condividere con noi un pensiero, un ricordo o semplicemente un gesto di presenza”.

“Un ringraziamento doveroso per aver compreso e rispettato il nostro desiderio di vivere questi giorni nella più stretta intimità, accompagnando il nostro dolore con discrezione, sensibilità e rispetto. È stata una forma di vicinanza silenziosa che abbiamo profondamente apprezzato. Da ieri Francesco riposa nel cimitero di Pavana accanto ai suoi genitori, Ester e Ferruccio – conclude la famiglia – Nell’impossibilità di rispondere, in questi giorni, a ciascuno di voi, desideriamo in questo modo far arrivare a tutti la nostra più sincera gratitudine. Sapere che Francesco continuerà a vivere, oltre che nelle sue parole, nei suoi libri e nelle sue canzoni, anche nella memoria di così tante persone è, in questo momento, motivo di grande commozione e conforto”.