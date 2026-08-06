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venerdì 7 agosto 2026

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Francesco Guccini è morto, addio al ‘Maestrone’ – Le foto

Francesco Guccini è morto, addio al ‘Maestrone’ – Le foto
Anni ’90 Francesco Guccini
LaPresse
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Il grande cantautore ha lasciato un’impronta profonda nella cultura italiana con una carriera iniziata negli Anni Sessanta

Francesco Guccini negli anni '70, foto archivio LaPresse
anni '90 Francesco Guccini, archivio LaPresse
Concerto di Francesco Guccini al Summer Festival © Alessandro La Rocca / lapresse 01-07-2011 Lucca
Concerto di Francesco Guccini al Summer Festival © Alessandro La Rocca / lapresse 01-07-2011 Lucca
Concerto di Francesco Guccini al Summer Festival © Alessandro La Rocca / lapresse 01-07-2011 Lucca
Andrea Negro / LaPresse 19 07 2014 Barolo , Italia Spettacolo Festival Collisioni 2014 - Harvest Nella foto: Francesco Guccini
Foto LaPresse -Andrea Negro 17/07/2016 Barolo (Italia ) spettacolo Collisioni 2016 Il Festival AgriRock Nella foto: Francesco Guccini
Francesco Guccini Foto: Iacopo Giannini/LaPresse. Lucca Comics 2016
Francesco Guccini ospite di Propaganda Live, Foto Stefano Colarieti/LaPresse Roma, 9/12/2022
Francesco Guccini a Che Tempo Che Fa, foto Gian Mattia D'Alberto/LaPresse 12 Novembre 2023 -
Francesco Guccini dialoga in piazza a Bologna con Massimo Cotto ( Photo Guido Calamosca / LaPresse ) 17 Giugno 2024
Nella foto Francesco Guccini, il sindaco di Bologna Matteo Lepore e Gianluca Farilnelli 17 Giugno 2024 ( Photo Guido Calamosca / LaPresse ) Bologna
Francesco Guccini a Bologna, 17 Giugno 2024 ( Photo Guido Calamosca / LaPresse )

Si è spento a 86 anni Francesco Guccini, il cantautore e scrittore simbolo della musica italiana d’autore, morto a Pavana circondato dalla famiglia. Le esequie si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa per permettere ai tanti estimatori di ricordarlo. Il “Maestrone” ha lasciato un’impronta profonda nella cultura italiana con una carriera iniziata negli Anni Sessanta e segnata da album come ‘Radici’, ‘Via Paolo Fabbri 43’ e ‘Fra la via Emilia e il West’.

Francesco Guccini è morto, addio al ‘Maestrone’ – Le foto
© Alessandro La Rocca / lapresse 01-07-2011 Lucca, Italia Spettacolo Concerto di Francesco Guccini al Summer Festival

Autore di brani diventati patrimonio collettivo come ‘Dio è morto’ (portata al successo dai Nomadi), ‘La locomotiva’, ‘Auschwitz’ e ‘L’avvelenata’, Guccini ha raccontato per decenni storia, politica, memoria e vita quotidiana attraverso musica e parole. Dopo aver lasciato i palchi si era dedicato soprattutto alla scrittura, restando comunque una figura centrale e amatissima del panorama culturale italiano.

Francesco Guccini è morto, addio al ‘Maestrone’ – Le foto
Foto archivio LaPresse Guccini con Lucio Dalla
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