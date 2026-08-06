Francesco Guccini è morto, addio al ‘Maestrone’ – Le foto

Si è spento a 86 anni Francesco Guccini, il cantautore e scrittore simbolo della musica italiana d’autore, morto a Pavana circondato dalla famiglia. Le esequie si svolgeranno in forma privata, mentre a settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa per permettere ai tanti estimatori di ricordarlo. Il “Maestrone” ha lasciato un’impronta profonda nella cultura italiana con una carriera iniziata negli Anni Sessanta e segnata da album come ‘Radici’, ‘Via Paolo Fabbri 43’ e ‘Fra la via Emilia e il West’.

© Alessandro La Rocca / lapresse 01-07-2011 Lucca, Italia Spettacolo Concerto di Francesco Guccini al Summer Festival

Autore di brani diventati patrimonio collettivo come ‘Dio è morto’ (portata al successo dai Nomadi), ‘La locomotiva’, ‘Auschwitz’ e ‘L’avvelenata’, Guccini ha raccontato per decenni storia, politica, memoria e vita quotidiana attraverso musica e parole. Dopo aver lasciato i palchi si era dedicato soprattutto alla scrittura, restando comunque una figura centrale e amatissima del panorama culturale italiano.