Ligabue: "Fare concerti è la cosa che dà senso a questo mestiere"

Con 54mila spettatori venerdì sera l’Olimpico ha aperto ufficialmente il tour nei grandi stadi di ‘La notte di certe notti’, sequel dei live evento con cui Luciano Ligabue celebra i 30 anni del brano che più di tutti ne ha sancito l’ascesa nel gotha della musica e del rock italiano. “Mi sto godendo al massimo questo viaggio, fare concerti è la cosa che dà senso a questo mestiere”, ha detto il rocker di Correggio prima dello show nella Capitale. Dopo la data zero di Bibione (Venezia) Roma ha fatto da apripista ai live estivi del Liga, pronto a esibirsi anche a Torino (Allianz stadium il 17 giugno) e Milano (San Siro 20 giugno), con il meglio del suo repertorio.