Taylor Swift entra nella Songwriters Hall of Fame: le lacrime e il ringraziamento alla famiglia

La cantante statunitense Taylor Swift entra nella Songwriters Hall of Fame, uno dei riconoscimenti più prestigiosi dell’industria musicale. A 36 anni Swift è la donna più giovane a ricevere il trofeo, consegnato da Steven Spielberg. Il traguardo è tanto più eccezionale se si considera che per raggiungerlo devono essere passati 20 anni dalla distribuzione commerciale della prima canzone. Trattenendo le lacrime l’artista ha ringraziato la famiglia. “Hanno riorganizzato la loro vita per permettermi di trasferirmi nella Città della Musica. E anche se le parole dovrebbero essere il mio forte, non potrò mai esprimere abbastanza la mia gratitudine nei vostri confronti per averlo fatto per me”, ha ricordato la cantante riferendosi ai genitori.