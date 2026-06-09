Pasqualino Maione, nuovo brano per il cantautore ex ‘Amici’

Dopo una lunga pausa dovuta ad un serio problema di salute che lo ha tenuto fermo per ben tre anni, dal 2022 al 2025, Pasqualino Maione, ex protagonista di ‘Amici‘ quasi 20 anni fa, torna con un nuovo brano, ‘Sbagliato’, che ha tutte le premesse per essere uno dei tormentoni di questa estate. “Il brano nasce – racconta il cantautore nato in Germania e che vive a Napoli – durante una master class dove ho incontrato il co- autore Matteo Bucca . È una canzone con delle sonorità ispirate agli anni ottanta ed il testo racconta il ricordo di una persona che si è scelto di allontanare ma che continua a riaffiorare nei pensieri”.

Al suo attivo Maione ha già diverse hit come ‘Start’ e ‘Storia di amore vista da fuori’ da Amici 2008 o ‘Io sarò lì con te’ e ‘Ti ricordi’, uscite negli anni successivi. La sua riservatezza, il suo lato sensibile ma allo stesso tempo imponente hanno fatto di lui un ragazzo tenace e determinato che è arrivato al cuore della gente conquistando moltissimi fans che gli sono stati molto vicini anche nel periodo di fermo.

Pasqualino Maione non si ferma qui: quest’estate sarà in tour con uno spettacolo dedicato ai successi degli anni ’80 e non solo. “Farò diverse serate con ‘Superhit 80’, prodotto da Baldrini Group e Azzurra Spettacoli, direttore artistico Riccardo Cherubini con la collaborazione di Bruno Coluccio. Ci sarà da ballare e divertirsi. È il modo giusto per ripartire, per il mio raccontarmi con la musica”, ha spiegato l’artista.