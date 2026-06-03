Francesca Michielin, esce il nuovo singolo ‘Strega Comanda’

Da uno dei giochi più iconici dell’infanzia italiana nasce “Strega Comanda”, il nuovo singolo di Francesca Michielin fuori dal 5 giugno su tutte le piattaforme digitali per Columbia Records / Sony Music Italy e accompagnato dal videoclip ufficiale. Il singolo arriva dopo l’annuncio di Magia Bianca, il nuovo progetto discografico in uscita il 12 giugno che inaugura un nuovo immaginario artistico e che apre un capitolo inedito nel percorso della cantautrice. Un titolo che richiama immediatamente una memoria condivisa, fatta di colori, immaginazione e libertà, che nel brano si trasforma in una potente metafora contemporanea dell’identità e della possibilità di scegliere chi essere. Riprendendo uno dei rituali più riconoscibili dell’infanzia, Francesca rilegge la figura della strega liberandola dal suo ruolo tradizionale. Non più colei che assegna le regole del gioco, ma il simbolo di chi prende in mano la propria storia, attraversa il cambiamento e sceglie i propri colori senza chiedere il permesso a nessuno. Tra ironia, sensualità e immediatezza pop, “Strega Comanda” celebra il potere più autentico: quello di abitare il proprio spazio nel mondo con consapevolezza e gioia. Il colore, da semplice elemento del gioco, diventa così espressione di identità, pluralità e libertà, mentre la strega si trasforma in una figura contemporanea capace di incarnare il coraggio di essere sé stessi. Così, un immaginario profondamente radicato nella cultura popolare italiana si trasforma in un piccolo incantesimo pop contemporaneo: un invito ad accogliere le proprie trasformazioni, rivendicare la propria voce e scegliere ogni giorno il proprio colore.

In estate lo Strega comanda Summer tour: le date

Michielin tornerà live per l’estate 2026 con Strega comanda Summer tour, il nuovo tour -prodotto da Vivo Concerti- con cui Francesca attraverserà il Paese da nord a sud. Il titolo del tour è ovviamente ispirato al gioco “Strega Comanda Colore”, e i colori saranno protagonisti del racconto visivo. I live estivi, che vedranno in azione ben due formazioni (trio acustico e full band) proponendo un repertorio sempre diverso, anticipano gli appuntamenti nei principali teatri italiani in programma il prossimo autunno.

07 giugno 2026 |Fonni (NU) – Chiostro Convento Francescano

11 giugno 2026 | Casal Bordino (CH), Piazza Giovanni Paolo I

05 luglio 2026 | Agliasco Paesana (CN), Suoni del Monviso

18 luglio 2026 | Belluno, Dolomiti Arena

02 agosto 2026 | Gliaca di Piraino (ME), Estate Piraino 2026

05 agosto 2026 | Località Sant’Anna, Gressoney-La-Trinité (AO), Da Aosta ai 4Mila

08 agosto 2026 | Gavorrano (GR), Teatro delle Rocce

12 agosto 2026 | Agerola (NA), Festival sui sentieri degli Dei

19 agosto 2026 | Stelletanone di Laureana di Borrello (RC), Piazza Santa Maria Della Minerva

29 agosto 2026 | Roseto Degli Abruzzi (TE), Piazza Filippone Thaulero

La cantautrice ambassador del Roma Pride

L’annuncio del singolo arriva il 1° giugno, in apertura del Pride Month, un momento particolarmente significativo per Francesca Michielin che quest’anno sarà tra le ambassador del Roma Pride insieme a Levante e Margherita Vicario. Una coincidenza che rafforza ulteriormente il messaggio di libertà, inclusione e autodeterminazione al centro del brano.Il singolo fa parte del nuovo album Magia Bianca, progetto costruito attraverso un vero e proprio concept album nella forma e nelle tematiche, unendo dungeon synth, atmosfere medievali e anni ’80 a storie di dame e streghe che si specchiano nella contemporaneità. Ad accompagnare “Strega Comanda”, il videoclip ufficiale girato durante il MI AMI Festival, dove Francesca Michielin ha sorpreso il pubblico apparendo sul palco sotto lo pseudonimo di Costanza D’Este. Un debutto inaspettato attraverso cui l’artista ha presentato in anteprima il nuovo progetto con un immaginario sonoro e visivo inedito.