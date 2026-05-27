Memo Remigi oggi compie 88 anni: una vita e una carriera straordinarie

Memo Remigi compie oggi, 27 maggio, 88 anni, e il mondo della musica e della televisione festeggia il compleanno di un grande interprete della canzone italiana che poi, nella seconda parte della sua carriera ormai 60ennale, si è anche parzialmente ‘reinventato’ come personaggio televisivo, ospite fisso in diverse trasmissioni della Rai e non solo.

Nato nel 1938 a Erba e cresciuto a Como, è da sempre uno dei simboli della canzone lombarda, fin dal suo primo e più grande successo, nel 1965, con ‘Innamorati a Milano’.

Negli anni successivi si mostra subito tra i migliori anche come autore: compone la musica di ‘Io ti darò di più’, portata al Festival di Sanremo con grande successo da Orietta Berti e Ornella Vanoni. In particolare per la prima diventerà un cavallo di battaglia e un vero trampolino di lancio. Ma anche lo stesso Remigi non disdegna di partecipare al Festival in tre occasioni.

Le partecipazioni al Festival di Sanremo

La prima volta, nel 1967, in coppia con Sergio Endrigo canta ‘Dove credi di andare’. Nel 1969, con Isabella Iannetti, canta ‘Una famiglia’. L’ultima volta partecipa nel 1973 con ‘Il mondo è qui’. Poi Remigi si dedicherà soprattutto alla scrittura, in particolare di musiche, per altri artisti, Nel 1974 pubblica una raccolta di canzoni dedicate a Milano, città a cui è da sempre legatissimo, dal titolo ‘Emme come Milano’.

Le prime esperienze televisive

Già nel 1977 il richiamo della televisione si fa forte per l’artista, che conduce la trasmissione ‘Il mercante in fiera’ su un’emittente locale del comasco, Antenna 59. In questo periodo compone anche diverse canzoni per bambini su testi di Ferdinando Pacella e Gianluigi Guarnieri, partecipando come autore a varie edizioni dello Zecchino d’Oro, e vincendo l’edizione del 1979 con la canzone ‘Un bambino’.

Comincia a lavorare assiduamente in radio e nelle emittenti televisive locali e ‘Innamorati a Milano’, la sua canzone più iconica, diventa sigla di inizio trasmissioni della nascente Telemilano 58, futura Canale 5.

All’inizio degli anni ’80 è ormai ospite fisso della tv, conducendo anche programmi del mattino su Rai2 e diventando poi ospite fisso a Unomattina. Da quel momento i telespettatori lo vedranno entrare nelle loro case in tante trasmissioni di tutte le fasce orarie. Attore anche teatrale, e testimonial di diverse campagne per la ricerca, in particolare per la lotta contro i tumori, nel 2008 torna anche alla sua vecchia passione per la musica pubblicando un doppio cd con tutti i suoi successi e le canzoni dedicate alla ‘sua’ Milano dal titolo ‘Sembra ieri’.

La morte della moglie e il ‘caso’ di ‘Oggi è un altro giorno’

A partire dal 2017 per un periodo ‘tradisce’ la Rai diventando ospite fisso di ‘Propaganda Live’ su La7. Poi arriva il lutto, nel 2021, quando dopo una lunga malattia muore la moglie, Lucia Russo. I due erano sposati dal 1966.

Proprio lo stesso anno, nel 2021, diventa ospite fisso, nuovamente in Rai, di ‘Oggi è un altro giorno’, mentre diventa anche concorrente dello show di grande successo ‘Ballando con le Stelle’. Nell’ottobre 2022 il caso di Jessica Morlacchi, anche lei ospite fissa di ‘Oggi è un altro giorno’, che accusa l’artista di averla palpeggiata. Licenziamento immediato per Remigi, che poi però verrà perdonato dalla stessa Morlacchi, che dirà di considerarlo “un caro amico”. Nel 2024 il ritorno in tv, questa volta come ospite fisso del programma pomeridiano di Rai2 ‘BellaMa”, condotto da Pierluigi Diaco.