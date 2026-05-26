Addio a Sonny Rollins, leggenda del jazz: aveva 95 anni

Sonny Rollins, il leggendario sassofonista tenore noto per il suo suono audace e la sua costante sperimentazione, è morto all’età di 95 anni. Il suo portavoce ha confermato la scomparsa nella sua casa di Woodstock, New York. Rollins era una figura venerata nel jazz, celebrato per le sue capacità di improvvisazione e per la sua influenza, al pari di grandi come John Coltrane e Charlie Parker. Nonostante il successo, si prendeva spesso delle pause per esplorare nuovi stili, considerandosi sempre ”un’opera in continua evoluzione”. Rollins ha vinto numerosi Grammy Awards e ha continuato a esibirsi fino agli 80 anni, quando problemi di salute lo hanno costretto al ritiro. Lascia un’eredità di innovazione e ispirazione.