Eurovision 2026, concerto di protesta a Vienna contro Israele

Mentre l’Eurovision Song Contest 2026 entra nel vivo a Vienna, nella capitale austriaca si è svolto un concerto di protesta contro la partecipazione di Israele alla competizione. L’evento si è tenuto in piazza Maria Theresien, tra musica, spettacoli e performance di artisti palestinesi, con manifestanti che contestano la presenza israeliana dopo la campagna militare a Gaza. Le polemiche attorno all’Eurovision continuano a crescere: cinque Paesi, tra cui Spagna e Irlanda, hanno deciso di boicottare il concorso. Nonostante le proteste, Israele si è qualificato per la finale di sabato insieme ad altri nove Pa