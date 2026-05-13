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mercoledì 13 maggio 2026

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Kanye West, confermato il concerto a Reggio Emilia

Kanye West, confermato il concerto a Reggio Emilia
Kanye West, Los Angeles, 11 marzo 2022 (AP Photo/Ashley Landis, File)
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Lo show di Ye si terrà il 18 luglio prossimo, lo rendono noto gli organizzatori

Dopo le polemiche delle scorse settimane, è confermato il concerto di Kanye West – oggi conosciuto come Ye – il 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia. Lo rendono noto gli organizzatori, annunciando che i biglietti sono disponibili su Ticketmaster e Vivaticket.

“I fan sanno che Ye sta preparando uno show immersivo senza precedenti, che porterà Reggio Emilia e tutta l’Italia al centro della scena dei grandi eventi musicali mondiali. La RCF Arena, gestita da C.Volo S.p.A., con capienza 103 mila persone, è già stata negli ultimi anni il palcoscenico di grandi produzioni internazionali ospitando artisti come Harry Styles, Rammstein e AC/DC. Questo appuntamento con YE si preannuncia irripetibile e destinato a entrare nella storia dei live”, si legge in un comunicato.

Nelle scorse settimane c’erano stati diversi inviti a cancellare l’evento e seguire l’esempio di Regno Unito, Francia, Svizzera e Polonia. I motivi sono legati alle dichiarazioni antisemite e filonaziste espresse da Kanye West nell’ultimo anno, che il rapper ha provato poi a ritrattare con parole di scuse. 

Le scuse di Kanye West e il disturbo bipolare

Il rapper di Atlanta di recente si è scusato per le frasi antisemite e filonaziste e ha affermato che il suo disturbo bipolare lo ha portato a cadere in “un episodio maniacale di quattro mesi, caratterizzato da comportamenti psicotici, paranoici e impulsivi che mi hanno distrutto la vita”. In un messaggio su X, Ye aveva dichiarato: “Mi assumo la piena responsabilità di ciò che è mio, ma non voglio coinvolgere i miei fan. I miei fan sono tutto per me. Non vedo l’ora dei prossimi concerti. Ci vediamo in cima al mondo”.

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