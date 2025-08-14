Fedez contro tutti in live a Olbia: frecciate a Tony Effe, Elodie, Ilaria Salis

Tony Effe, Elodie, Achille Lauro, Gianluca Gazzoli, Ilaria Salis: Fedez contro tutti mercoledì notte al Red Valley Festival di Olbia. Nel testo rivisto di ‘Tutto il contrario‘, Fedez ha lanciato frecciate e stoccate: “Probabilmente domani mi pentirò di questa cosa”, ha detto il rapper prima di iniziare, ma le parole pronunciate sul palco sembrano tutto fuorché esitanti. Tra battute, doppi sensi e riferimenti ironici, il pubblico ha assistito a un vero e proprio show polemico, che ha messo nel mirino volti noti della musica e della tv. “A Sanremo sembrava Pavarotti, un po’ come confondere i bocchini coi succhiotti“, ha detto a proposito di Tony Effe. Non sono mancati riferimenti ad altri nomi noti: Elodie (“a San Siro lo spin-off di Chi l’ha visto?“), e persino Ilaria Salis, citata in una battuta che ha già iniziato a far discutere: “Quest’anno Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare“. Autoironia anche sulla sua vita privata: “Quest’anno sono 36, il mio matrimonio come al concerto dei Coldplay“, in un riferimento allo scandalo negli Stati Uniti del Ceo di Astronomer filmato nel pubblico insieme all’amante.

Al Red Valley Festival, Fedez presenta una nuova strofa di “Tutto il contrario”, con stoccate e riferimenti anche a Tony Effe, Elodie, Achille Lauro e Selvaggia Lucarelli. pic.twitter.com/bAwsEaBIcZ — Trash Italiano (@trash_italiano) August 14, 2025