giovedì 14 agosto 2025

Fedez contro tutti in live a Olbia: frecciate a Tony Effe, Elodie, Ilaria Salis

La storia Instagram con cui Fedez ha mostrato il nuovo testo della sua ‘Tutto il contrario’ a Olbia il 13 agosto 2025
Il rapper canta la nuova strofa della sua ‘Tutto il contrario’

Tony Effe, Elodie, Achille Lauro, Gianluca Gazzoli, Ilaria Salis: Fedez contro tutti mercoledì notte al Red Valley Festival di Olbia. Nel testo rivisto di ‘Tutto il contrario‘, Fedez ha lanciato frecciate e stoccate: “Probabilmente domani mi pentirò di questa cosa”, ha detto il rapper prima di iniziare, ma le parole pronunciate sul palco sembrano tutto fuorché esitanti. Tra battute, doppi sensi e riferimenti ironici, il pubblico ha assistito a un vero e proprio show polemico, che ha messo nel mirino volti noti della musica e della tv. “A Sanremo sembrava Pavarotti, un po’ come confondere i bocchini coi succhiotti“, ha detto a proposito di Tony Effe. Non sono mancati riferimenti ad altri nomi noti: Elodie (“a San Siro lo spin-off di Chi l’ha visto?“), e persino Ilaria Salis, citata in una battuta che ha già iniziato a far discutere: “Quest’anno Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare“. Autoironia anche sulla sua vita privata: “Quest’anno sono 36, il mio matrimonio come al concerto dei Coldplay“, in un riferimento allo scandalo negli Stati Uniti del Ceo di Astronomer filmato nel pubblico insieme all’amante.

