Dopo giorni di indizi lanciati sui social, è arrivata la conferma: Rocco Hunt e Noemi sorprendono il pubblico con un incontro inedito e carico di energia, dando vita al nuovo singolo ‘Oh Ma’ (Epic Records/Sony Music), disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 20 giugno.

Un brano solare, che racconta l’estate attraverso melodie calde e immagini vive, dove le atmosfere di spiagge, piazze affollate, amori e mare si intrecciano con la cifra stilistica riconoscibile dei due artisti.

Una fusione che unisce il ritmo e la freschezza di Rocco Hunt al timbro unico e intenso di Noemi, per un risultato che scalda il cuore e invita a vivere ogni istante con passione. L’anteprima di ‘Oh Ma’ sarà al centro della scena il 13 giugno, durante i Tim Summer Hits su Rai 1, un appuntamento che anticipa un’estate ricca di musica per entrambi.

Rocco Hunt e Noemi si preparano infatti a tornare on stage con i loro tour estivi, portando live tutta la carica e l’emozione di questa nuova collaborazione. Il tour estivo, in partenza dal 14 luglio, di Noemi sarà un assaggio dei live nei teatri a partire da novembre del suo concerto al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre. Il 20 giugno partirà il tour di Rocco Hunt ‘Ragazzo di giù Tour 2025’, che lo vedrà protagonista della prossima estate live. Una tournèe che anticipa i due eventi live già annunciati per questo 2025: l’11 settembre nella maestosa Reggia di Caserta e il 6 ottobre sul grande palco dell’Unipol Forum di Milano.

